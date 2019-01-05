В истории есть немало примеров, когда публика, не желающая задуматься над причинами неудач и бедствий, выплескивала зло на нелюбимой персоне. Так, в средневековье на кострах сжигали ведьм и еретиков, приписывая им авторство глобальных бедствий. В более позднее время виновниками объявляли правителей и лиц, приближенных к ним. Об одной такой фигуре отечественной истории – Раисе Горбачевой, — родившейся 5 января 1932 года, вспоминает ИА "Амител" .

Вокруг мифов и легенд

Ей суждено было стать первой и последней первой леди Советского Союза. Хотя бы потому, что прежде супруги советских руководителей (за исключением Надежды Крупской, которая, впрочем, была вполне самостоятельным деятелем) пребывали в тени своих мужей и широкой публике не были известны.

Имя Раисы Горбачевой было окружено множеством мифов и легенд. В общественном восприятии она прошла короткий путь от симпатий (потому что не слишком была в тени Михаила Сергеевича) до активного неприятия. Ее не принимали начинающие советские либералы, которые в перестроечные годы не упускали случая в своих изданиях поглумиться над ней. Патриоты до развала Союза ругали ее на пару с мужем, а после развала СССР нередко стали приписывать ей прямо-таки демонические свойства. Рядовые граждане перестали позитивно воспринимать ее в позднесоветский период, и не изменили этого отношения и сейчас, по большому счету.

Хочется надеяться, что исследователи со временем разберутся в той роли, которую сыграла эта женщина в истории Советского Союза. Прежде всего, она была личностью, и не была тенью Горбачева. Она любила своего мужа, и хотела, чтобы он и дальше руководил страной и партией. Другое дело, насколько это желание было справедливым, учитывая результаты правления Михаила Сергеевича.

Культуры ради

Раиса Максимовна Горбачева родилась в Рубцовске в семье железнодорожного инженера Максима Андреевича Титаренко. Интересно, что рьяные борцы за чистоту русской крови в конце 80-х уверяли, что ее истинное имя-отчество Рахиля Мансуровна, а вовсе не то, что выдает официальная пропаганда. Автору этих строк довелось в ту пору читать одну из брошюр, в которой тиражировался подобный бред. В 1950 году она поступила в МГУ на философский факультет. В 1953 году вышла замуж за Михаила Горбачева.

Известно, когда Горбачев стал во главе Советского Союза, она очень беспокоилась о том, как изменится их семейная жизнь. Возможно, она хотела быть советской Элеонорой Рузвельт, которая в период Великой депрессии активно занималась помощью обездоленным. Или советской Эвой Перон, которая также во времена правления супруга занималась благотворительностью и, снискав на этом широкую известность, позднее сама стала руководить государством. Как бы то ни было, в 1985 году по ее инициативе был создан Советский (позднее Российский) Фонд культуры. Стоит отметить, что активную роль в деятельности Фонда играла т. н. "русская партия" (патриотически настроенная интеллигенция), стремившаяся сделать организацию политическим инструментом влияния на руководителя СССР. Помимо формального главы Фонда Дмитрия Лихачева и собственно Раисы Максимовны в правление Фонда вошли сплошь деятели, позднее активно засветившиеся в патриотическом движении — Юрий Бондарев, Борис Олейник, Петр Проскурин, Савва Ямщиков и другие.

Философия и мода

В ту пору Раиса Горбачёва добилась оказания помощи Центральному музею древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублёва, Всероссийскому музею декоративно-прикладного и народного искусства, Музею Марины Цветаевой, Музею частных коллекций ГМИИ имени А. С. Пушкина, Музею семьи Бенуа в Петергофе, Музею Рерихов.

Благодаря ее энергии организовывалось восстановление церквей и памятников гражданской архитектуры, в СССР возвращались (а не вывозились, как позднее!) ранее вывезенные культурные ценности, библиотеки и архивы.

При содействии супруги руководителя Советского Союза Фонд стал издавать вполне приличный журнал "Наше наследие". Пробивные качества первой леди СССР привели к тому, что большими тиражами стали печататься Николай Гумилев, Павел Флоренский, Максимилиан Волошин и многие другие. Стал широко известен русский философ Лев Гумилев.

Раиса Максимовна участвовала в работе правления Фонда "Помощь детям Чернобыля", патронировала Международную благотворительную ассоциацию "Гематологи мира — детям", шефствовала над Центральной детской больницей в Москве. Разве не в этом призвание жены и матери — наводить уют, успокаивать, окультуривать, в конце концов?

Именно Раиса Максимовна стали инициатором появления в СССР журнала "Бурда моден", который обрел большую популярность у советских женщин. Она хотела, чтобы советские женщины одевались ярко и модно, как умела одеваться она сама. Интересно, что молва твердила, что наряды она шьет у Зайцева (эти слухи подогревал сам модельер) и даже у Сен-Лорана. Однако потом выяснилось, что одежду первой леди шили в известном столичном ателье на Кузнецком мосту. Ясно, что там работали портные высочайшего класса, но преимущественно женщины.

В окружении патриотов

Уже известно, что влияние Раисы на своего мужа в деле развала СССР— не более, чем миф. Из воспоминаний деятелей культуры известно, что влияние на нее оказывали прежде всего силы, стремившиеся сохранить страну. Она неоднократно советовалась с тем же Проскуриным, а также с писателем, публицистом (тоже патриотического направления) Александром Байгушевым. Она не доверяла либералам, окружавшим Горбачева и старалась способствовать их отдалению. Зато активно поддержала возвышение Егора Лигачева, а также назначение на пост главы Гостелерадио СССР также представителя "русской партии" Леонида Кравченко. И не ее вина, что эти (как и многие другие) лица во власти не воспользовались предоставленными возможностями.

Обвинять ее том, что после распада страны она не стала протестовать и разоблачать — глупо. Она видела свой долг, чтобы быть рядом с мужем, с семьей. К тому же после августа 1991-го у нее было подорвано здоровье, она перенесла микроинсульт, сильно ухудшилось зрение.

В 1997 году она создала и возглавила т. н. "Клуб Раисы Максимовны", который помогал детским больницам, провинциальным учителям и педагогам, работающим с "трудными детьми". В сентябре 1999 года она покинула этот мир.

Конечно, она не была ангелом во плоти. Раиса Максимовна была сложной и временами сумбурной личностью. Не исключено, что в будущем мы узнаем новые факты из биографии, когда она пребывала в статусе первой дамы Союза. Но не стоит упрощать нашу историю, в том числе и драматичный период распада СССР, сводя его к тлетворному влиянию кучки властителей или капризам взбалмошной гранд-дамы. Это слишком упрощенно, да и неуважительно к народу. Из которого, кстати, и вышла Раиса Максимовна Горбачева.

Впервые данный материал был опубликован на Amic.ru 5 января 2016 года