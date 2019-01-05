В истории есть немало примеров, когда публика, не желающая задуматься над причинами неудач и бедствий, выплескивала зло на нелюбимой персоне. Так, в средневековье на кострах сжигали ведьм и еретиков, приписывая им авторство глобальных бедствий. В более позднее время виновниками объявляли правителей и лиц, приближенных к ним. Об одной такой фигуре отечественной истории – Раисе Горбачевой, — родившейся 5 января 1932 года, вспоминает ИА "Амител" .
Вокруг мифов и легенд
Ей суждено было стать первой и последней первой леди Советского Союза. Хотя бы потому, что прежде супруги советских руководителей (за исключением Надежды Крупской, которая, впрочем, была вполне самостоятельным деятелем) пребывали в тени своих мужей и широкой публике не были известны.
Имя Раисы Горбачевой было окружено множеством мифов и легенд. В общественном восприятии она прошла короткий путь от симпатий (потому что не слишком была в тени Михаила Сергеевича) до активного неприятия. Ее не принимали начинающие советские либералы, которые в перестроечные годы не упускали случая в своих изданиях поглумиться над ней. Патриоты до развала Союза ругали ее на пару с мужем, а после развала СССР нередко стали приписывать ей прямо-таки демонические свойства. Рядовые граждане перестали позитивно воспринимать ее в позднесоветский период, и не изменили этого отношения и сейчас, по большому счету.
Хочется надеяться, что исследователи со временем разберутся в той роли, которую сыграла эта женщина в истории Советского Союза. Прежде всего, она была личностью, и не была тенью Горбачева. Она любила своего мужа, и хотела, чтобы он и дальше руководил страной и партией. Другое дело, насколько это желание было справедливым, учитывая результаты правления Михаила Сергеевича.
Культуры ради
Раиса Максимовна Горбачева родилась в Рубцовске в семье железнодорожного инженера Максима Андреевича Титаренко. Интересно, что рьяные борцы за чистоту русской крови в конце 80-х уверяли, что ее истинное имя-отчество Рахиля Мансуровна, а вовсе не то, что выдает официальная пропаганда. Автору этих строк довелось в ту пору читать одну из брошюр, в которой тиражировался подобный бред. В 1950 году она поступила в МГУ на философский факультет. В 1953 году вышла замуж за Михаила Горбачева.
Известно, когда Горбачев стал во главе Советского Союза, она очень беспокоилась о том, как изменится их семейная жизнь. Возможно, она хотела быть советской Элеонорой Рузвельт, которая в период Великой депрессии активно занималась помощью обездоленным. Или советской Эвой Перон, которая также во времена правления супруга занималась благотворительностью и, снискав на этом широкую известность, позднее сама стала руководить государством. Как бы то ни было, в 1985 году по ее инициативе был создан Советский (позднее Российский) Фонд культуры. Стоит отметить, что активную роль в деятельности Фонда играла т. н. "русская партия" (патриотически настроенная интеллигенция), стремившаяся сделать организацию политическим инструментом влияния на руководителя СССР. Помимо формального главы Фонда Дмитрия Лихачева и собственно Раисы Максимовны в правление Фонда вошли сплошь деятели, позднее активно засветившиеся в патриотическом движении — Юрий Бондарев, Борис Олейник, Петр Проскурин, Савва Ямщиков и другие.
Философия и мода
В ту пору Раиса Горбачёва добилась оказания помощи Центральному музею древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублёва, Всероссийскому музею декоративно-прикладного и народного искусства, Музею Марины Цветаевой, Музею частных коллекций ГМИИ имени А. С. Пушкина, Музею семьи Бенуа в Петергофе, Музею Рерихов.
Благодаря ее энергии организовывалось восстановление церквей и памятников гражданской архитектуры, в СССР возвращались (а не вывозились, как позднее!) ранее вывезенные культурные ценности, библиотеки и архивы.
При содействии супруги руководителя Советского Союза Фонд стал издавать вполне приличный журнал "Наше наследие". Пробивные качества первой леди СССР привели к тому, что большими тиражами стали печататься Николай Гумилев, Павел Флоренский, Максимилиан Волошин и многие другие. Стал широко известен русский философ Лев Гумилев.
Раиса Максимовна участвовала в работе правления Фонда "Помощь детям Чернобыля", патронировала Международную благотворительную ассоциацию "Гематологи мира — детям", шефствовала над Центральной детской больницей в Москве. Разве не в этом призвание жены и матери — наводить уют, успокаивать, окультуривать, в конце концов?
Именно Раиса Максимовна стали инициатором появления в СССР журнала "Бурда моден", который обрел большую популярность у советских женщин. Она хотела, чтобы советские женщины одевались ярко и модно, как умела одеваться она сама. Интересно, что молва твердила, что наряды она шьет у Зайцева (эти слухи подогревал сам модельер) и даже у Сен-Лорана. Однако потом выяснилось, что одежду первой леди шили в известном столичном ателье на Кузнецком мосту. Ясно, что там работали портные высочайшего класса, но преимущественно женщины.
В окружении патриотов
Уже известно, что влияние Раисы на своего мужа в деле развала СССР— не более, чем миф. Из воспоминаний деятелей культуры известно, что влияние на нее оказывали прежде всего силы, стремившиеся сохранить страну. Она неоднократно советовалась с тем же Проскуриным, а также с писателем, публицистом (тоже патриотического направления) Александром Байгушевым. Она не доверяла либералам, окружавшим Горбачева и старалась способствовать их отдалению. Зато активно поддержала возвышение Егора Лигачева, а также назначение на пост главы Гостелерадио СССР также представителя "русской партии" Леонида Кравченко. И не ее вина, что эти (как и многие другие) лица во власти не воспользовались предоставленными возможностями.
Обвинять ее том, что после распада страны она не стала протестовать и разоблачать — глупо. Она видела свой долг, чтобы быть рядом с мужем, с семьей. К тому же после августа 1991-го у нее было подорвано здоровье, она перенесла микроинсульт, сильно ухудшилось зрение.
В 1997 году она создала и возглавила т. н. "Клуб Раисы Максимовны", который помогал детским больницам, провинциальным учителям и педагогам, работающим с "трудными детьми". В сентябре 1999 года она покинула этот мир.
Конечно, она не была ангелом во плоти. Раиса Максимовна была сложной и временами сумбурной личностью. Не исключено, что в будущем мы узнаем новые факты из биографии, когда она пребывала в статусе первой дамы Союза. Но не стоит упрощать нашу историю, в том числе и драматичный период распада СССР, сводя его к тлетворному влиянию кучки властителей или капризам взбалмошной гранд-дамы. Это слишком упрощенно, да и неуважительно к народу. Из которого, кстати, и вышла Раиса Максимовна Горбачева.
Впервые данный материал был опубликован на Amic.ru 5 января 2016 года
Комментарии
Эта родилась и жила в Веселоярске, на станции Локоть. В Рубцовске, как говорят, искали, искали, но так и нашли документов, подтверждающих ее рождение в Рубчике.
В Ленгли она родилась...
Отец Титаренко, железнодорожный инженер - вполне себе рубцовская номенклатура. И вот такие девочки-припевочки стремились на философский факультет МГУ С чего бы? От неизбывной любви к Платону и Аристотелю или к интересной жизни? Статья поверхностная и датская. Флоренского, Гумилева и Волошина стали издавать вовсе не стараниями Раисы Максимовны. Эти публикации готовились и пробивались ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ, сформированные подборки лежали готовенькие, к 1985 году. Их опубликовал "ветер перемен", а не пустоголовая первая леди.
Постоянно на официальных встречах стремилась впереди горбачева, встанет рядом с ним, а потом посмотрит вниз и выравняет носы туфель с горбачевскими, вероятно, ей делали знак, а фотооператоры всегда фиксировали на публику этот момент. Еще, в одном из интервью с ним (после путча, но еще при его власти) у него спросили, советуется ли он с Р.М. по госуд. вопросам и после паузы он ответил, что советуется. Так что правы, кто говорил, что она лезла в политику со своими советами.
Ага,а папа Дюши роды принимал.
Постоянно на официальных встречах стремилась впереди горбачева, встанет рядом с ним, а потом посмотрит вниз и выравняет носы туфель с горбачевскими, вероятно, ей делали знак, а фотооператоры всегда фиксировали на публику этот момент. Еще, в одном из интервью с ним (после путча, но еще при его власти) у него спросили, советуется ли он с Р.М. по госуд. вопросам и после паузы он ответил, что советуется. Так что правы, кто говорил, что она лезла в политику со своими советами.
В сущности, фактов в статье ноль. "Любила зверюшек и заварное пирожное с кремом". Большой корпус информации действительно засекречен. Почему, например, не сказано о том, что в дни путча Раиса Максимовна волшебным образом потеряла речь? Надо посмотреть ролики на ютубе с ее участием. Там видно в разы больше.
Да помним,помним!Мы еще живы,и все помним...
Посмотрел. Менталитет Раисы - менталитет воспитательницы детского садика, а не дипломированного философа http://www.youtube.com/watch?v=QFtWv3_jm0I
Весьма сомнительно, что она симпатизировала т.н. русской партии. Общение с писателями и общественными деятелями патриотической ориентации вполне могло иметь обратные цели: создавать у них иллюзию влияния на власть и в то же время обеспечивать контроль над этой общественной силой.
Не зря говорят, муж и жена одна сатана. И в итоге о человеке нужно судить не по его словам и декларациям, а по делам и результатам работы, а они у четы Горбачёвых крайне отрицательные: вместо требовавшихся, давно назревших преобразований, которые бы укрепили страну, ситуация фактически была пущена на самотёк и произошло то, что произошло.
BOSS2014
зарегистрированный
5 января 2016 г.
вот с этим полностью с Вами согласна.
По России мчится тройка:
Мишка! Райка! Перестройка!
Словно ведьма на метле,
Скачет Райка по стране,
Со своим царевичем –
Михайлом Сергеичем.
(народный фольклор эпохи Перестройки)
Горбачев проснулся рано, встал ускоренно с дивана - на семейную кровать не пустила Райка спать (книга перестроечного фольклора, Москва, 1993)
любят у нас...покойников пинать
В развале страны виноваты мы сами!
Только больно это осознавать, оп этому совесть ищет оправдания и виноватых!
На джинсы,жвачку и соевую колбасу, разменяли страну.
Вот и весь вывод!
Любые правители это просто люди!
Со своими недостатками и достоинствами.
Их не нужно не обожествлять не делать козлами отпущения!
Без активного участия или безучастия (тоже активного, вернее молчаливого согласия)смены политического режима не происходят!
Для Любопытный 5 января 2016 г. 09:12
"...И вот такие девочки-припевочки стремились на философский факультет МГУ С чего бы? От неизбывной любви к Платону и Аристотелю или к интересной жизни?"
Да, такие девочки стремились и к интересной жизни и к получению достойного образования!
Ни что человеческое, человеку не чуждо!
Каждый стремится сделать определенную карьеру,добиться высокого положения, сделать свою жизнь материально и духовно богатой!
Удачно и желательно по любви, выйти замуж, женится!
Это требование основного инстинкта!
В том числе и при социализме!
И этот нормально!
Если у человека нет личной заинтересованности это ставит под вопрос его психическое здоровье!
Только система взаимоотношений (общественно - экономические отношения) могут гарантировать баланс интересов личности и интересов общества!
Беззаветно служат идее только монахи отшельники!
BETEPAH 22ru
зарегистрированный
5 января 2016 г.
11:55
Не в бровь, а в глаз! И сейчас вообщем-то всё то же самое.
Для Абориген
Странно если было иначе!
Это человеческая сущность и природа!
Любопытной накидке на диван: чтобы из рубцовки попасть в МГУ, надо быть достаточно умным и целеустремленным, в любом случае. И да, нужна тяга к интересной жизни. Иначе рискуешь стать филисофом уровня Диогена, причем исключительно на бытовом уровне
Что то мне припоминается и "Бурда моден до ее правления появилась!
CALIBR
зарегистрированный
5 января 2016 г.
09:14 Ага,а папа Дюши роды принимал.
А чо ты сам хотел? Давай перепишем материал.
Казимир, беда пришла, Трамп оторвался.
фил фак мгу - это тп-хранилище всесоюзного значения. тогда как агу на димитрова тп-хранилище значения регионального. логика понятна?
Все дурочки, которые хотят хорошо торгануть идут на филфак, соц.фак и прочие документоведение.
чем там раиська козыряет? какая она там из себя модная была, по бурде одевалася? ))) на фоне кого модная? когда вся страна в гогне ходила.
Перестройка мать родная, Горбачёв отец родной, нахрен мне родня такая, лучше буду сиротой! (тоже глас народа перестроечных времён))
другая песня есть: гос приемка мать родная, хоз расчет отец родной, нахрен мне родня такая лучше буду сиротой.
Нет! В начале Горбачевской перестройки, народ как то уж с радостью принял его условия. Это уж потом, еще при их правлении, стали презирать как Ее, так и Его. А вот моя нареченая, без всяких философских мозгов, сразу сказала: И Он и Она-дерьмо и пустомели.
в дни путча Раиса Максимовна волшебным образом потеряла речь
- недавно была "круглая дата" путча. Так вот, люди, принимавшие участие на той или другой его стороне, вспоминали, что Горбачеву было сделано конкретное предложение, а он самоустранился, ни да ни нет, делайте, что хотите, взял жену и внучку и удалился на море отдыхать. Так что все они знали.
В Москве власть делили, а мы все молча чего-то ждали. Не все мечтали только о колбасе и джинсах, но об этом говорили только на кухнях. Как и сейчас. Когда же мы очнёмся и выпнем из тёплых кресел воров, уверенно и неотвратимо превращающих народ в молчаливое нищее быдло?
В марте 91 Горбачев провел референдум о сохранении союза. Люди проголосовали за сохранение. В августе 91 его отстранили. В декабре 91 Ельцин подписал бумаги о развале союза, вопреки решению референдума, проведенного Горбачевым.