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День спагетти: пять необычных рецептов

, ИА "Амител"
ИА "Амител" предлагает своим читателям приготовить спагетти. И публикует несколько необычных, но вкусных рецептов.
Спагетти считаются национальным итальянским блюдом. Действительно, именно в этой стране придумали немыслимое разнообразие макаронных изделий и умопомрачительное количество рецептов их приготовления.
 
Но мало кто знает, что 4 января в США отмечается национальный день спагетти. Да, американцам это блюдо также пришлось очень по вкусу. Настолько, что для него выделили даже специальный день.

В этот день в каждой американской семье готовят спагетти по рецепту, который передается из поколение в поколение. Принято не просто приготовить это блюдо, а приготовить так, чтобы гости, приглашенные на ужин были в изумлении. Справедливости ради отметим, что сегодня спагетти знают и любят во всем мире. К тому же это блюдо является одним из самых старейших на Земле. ИА "Амител" предлагает своим читателям также приготовить сегодня спагетти. И публикует несколько необычных, но вкусных рецептов.

Спагетти по-американски:


Ингридиенты:
 
фарш мясной 300 г;
спагетти 200 г;
лук репчатый 2 шт.;
чеснок пара зубчиков;
укроп, петрушка и другие приправы;
сливочное масло 50 г;
томатный сок 1 стакан;
черный молотый перец, соль, лавровый лист;
твердый сыр 30 г.
 
В фарш добавляем соль, перец, порубленный лук, чеснок и укроп. Все хорошенько перемешиваем и формируем маленькие фрикадельки.
 
В кастрюлю наливаем 2 стакана воды. Когда она закипит, бросаем фрикадельки и варим на медленном огне.
 
В это время в растительном масле обжариваем лук и чеснок, заливаем их томатным соком и тушим несколько минут.
 
Добавляем приправы. Эту поджарку выливаем в кастрюлю к фрикаделькам, добавляем лавровый лист, соль и перец по вкусу, тушим все вместе 5 минут. Спагетти варим по инструкции. Главное чтобы они не разварились. Сливаем воду, добавляем кусочек сливочного масла и перемешиваем. Подаем спагетти с фрикадельками и томатным соусом, в котором они тушились, посыпав тертым сыром и зеленью петрушки.

Спагетти, запеченные в пергаменте
Фото: eatfish.org.ua


Ингридиенты:
 
спагетти 500г
соль,перец по вкусу
помидоры 4 шт.
маслины (без косточек) 80г
петрушка 2 пучка
зеленый острый перец 1 шт.
оливковое масло 3 ст.л.
чеснок 2 зубчика.

Спагетти отварить и откинуть на дуршлаг. Снять кожицу с помидоров и нарезать мякоть. Маслины нарезать тонкими ломтиками. Петрушку порубить. Перец нарезать полосками вдоль и потушить в 1 стол, ложке масла. Добавить помидоры и тушить 8 мин. Чеснок пропустить через пресс и выложить в сковороду.

Посыпать маслинами и петрушкой, посолить и поперчить. Бумагу смазать маслом. Смешать спагетти с соусом, разделить на 4 части и выложить каждую в центр листа, сложить пакетом и выложить на противень.

Запекать 15 мин при 190 C. Подавать спагетти в бумаге, горячими.
 
Спагетти по-королевски
 
Фото: hozor.foreverhost.us
 
Ингридиенты:
спагетти 250г
для соуса:
лососина копченая 50г
сливки 1 стакана
лук-шалот 2-3 перышка (только белые части)
паприка, соль, зелень петрушки по вкусу
 
В большую кастрюлю налейте воду и ложку растительное масло, доведите до кипения. Положите спагетти и варите в течение 10-12 минут. Затем откиньте на дуршлаг, обдайте теплой водой и снова откиньте на дуршлаг.

Для соуса в маленькой кастрюльке смешайте сливки с мелко порубленным луком шалотом, поставьте на огонь и доведите до кипения. Затем уменьшите огонь, потомите около 5 минут и прибавьте паприку.

Спагетти уложите на блюдо, тонкие полоски лососины смешайте с соусом и положите ложкой на спагетти. Украсьте блюдо рубленой петрушкой.

Спагетти с креветками и грибами в сливочном соусе
 
Фото: saormoda.ru
 
Ингридиенты:
 
спагетти 350г
креветки (очищенные) 150г
грибы 150г
сливки (жирные)250 мл
сыр твердый 100г
масло сливочное 50г
чеснок 4 зубчика
соль, перец черный по вкусу.

На сковородку добавить 30 грамм сливочного масла, измельченный чеснок и очищенные креветки, обжарить несколько минут. Добавить остальное масло, нарезанные грибы и жарить около 5 минут. Добавить сливки, тертый сыр и, периодически помешивая, тушить около 10 минут.

Смешать отваренные спагетти с приготовленным соусом и разложить по тарелкам.

Спагетти с апельсинами и миндалем
Фото: desktopimg.com
 
Ингридиенты:
тонкие спагетти 500г
маргарин 2 ст.л.
апельсиновые дольки 1/2 стакана
молоко 1/4 стакана
мандариновые дольки (в собственном соку) баночка
миндаль (рубленый) 1/2 стакана
порошок корицы по вкусу.

Отварить спагетти до полуготовности, откинуть на дуршлаг, процедить. В кастрюле распустите 1 ст. л. маргарина и перемешайте с макаронами. Обжарьте миндаль в 1 ст. л. маргарина до коричневого цвета. Добавьте молоко, мандарины, апельсины и порубленный миндаль к макаронам. Хорошо перемешайте и подавайте, посыпав в тарелках немного корицей.
 
Приятного аппетита!
 
Впервые данный материал был опубликован на Amic.ru 4 января 2017 года 
 
Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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