Фото: globallookpress.com
Вождю мирового пролетариата, единственному и неповторимому Владимиру Ильичу Ленину (настоящая фамилия Ульянов) 22 апреля, исполнилось бы 147 лет.
Персона Ленина, безусловно, является одной и самых заметных в истории России. Оценки этой фигуры, как и полагается людям такого масштаба, сегодня выглядят диаметрально противоположными: кто-то полагает, что предводитель социалистической революции является чуть ли не гением, кто-то, напротив, склонен видеть в нем практически маньяка.
Так или иначе, но Владимира Ленина едва ли можно обвинить в отсутствии пассионарности, политической воли и выдающихся лидерских качеств.
Ввиду дня рождения истинного политического практика, тело которого до сих пор находится в мавзолее на Красной площади, портал Amic.ru предлагает своим читателям подборку наиболее известных и выдающихся фраз Владимира Ильича.
- Каждая кухарка должна научиться управлять государством
- Все на свете имеет две стороны
- Богатые и жулики – это две стороны одной медали
- Надо уметь учитывать момент и быть смелым в решениях
- Учиться, учиться и учиться
- Больших слов нельзя бросать на ветер
- Умен не тот, кто не делает ошибок. Таких людей нет и быть не может. Умен тот, кто делает ошибки не очень существенные и кто умеет легко и быстро исправлять их
- Приятнее и полезнее "опыт революции" проделывать, чем о нем писать
- Абстрактной истины нет, истина всегда конкретна
- Государство – это есть машина для поддержания господства одного класса над другим
- Люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана в политике, пока они не научатся за любыми нравственными, религиозными, политическими, социальными фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать интересы тех или иных классов
- Война есть испытание всех экономических и организационных сил каждой нации
- Формально правильно, а по сути издевательство
- Идеи становятся силой, когда они овладевают массами
- Равенство по закону не есть еще равенство в жизни
- Отчаяние свойственно тем, кто не понимает причин зла
- Капиталисты готовы продать нам веревку, на которой мы их повесим
- Не так опасно поражение, как опасна боязнь признать свое поражение
- Несдержанность в половой жизни буржуазна: она признак разложения
- Политика есть самое концентрированное выражение экономики
Комментарии
Не мог Ильич пожить хоть лет пять ещё.
"Равенство по закону не есть еще равенство в жизни"
Ну прям хоть в рамочку и на стеночку.
в школе в кабинете математики были слова Маркса написаны, которые читались в разнобой так: я усвоил нанося себе привычку на бумагу делать выписки из книг, размышления какие я читал
"Государство – это есть машина для поддержания господства одного класса над другим" Одна из вечных истин
"Да не согласен я с ним..."