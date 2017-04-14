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Красим яйца на Пасху: 10 простых и безопасных способов

, ИА "Амител"
ИА "Амител" вспоминает 10 самых интересных вариантов украшения яиц

Красивая традиция красить яйца на Пасху пришла к нам из глубины веков, и в каждой семье существуют свои любимые способы украшения. Учитывая, что писанка (крашеное яйцо) считается еще и оберегом, ее можно дарить друзьям и близким. А чтобы подарок был красивым и необычным, ИА "Амител" вспоминает 10 самых интересных вариантов украшения яиц, простых и безопасных.

Напомним, по церковной традиции красить яйца нужно в Чистый четверг. 

Луковая шелуха

Природные материалы – это самый экологически чистый и самый безопасный способ украшения яиц. Самый известный из них – это способ красить яйца при помощи луковой шелухи. В зависимости от концентрации отвара яйца получаются красноватыми, темно-коричневыми или бежевыми.  

Как красить: луковую шелуху (чем больше, тем лучше) кипятим примерно полчаса и даем отвару настояться. Затем в отвар кладем сырые яйца и варим до готовности.

Разноцветные яйца

Если вы опасаетесь использовать красители для яиц, которые продаются в магазинах, но хотите поставить на стол всех цветов радуги, советуем вам вспомнить природные красители, которыми испокон веков пользовались наши предки.

Так, зеленые яйца можно получить, если сварить их в отваре шпината, крапивы, петрушки или укропа.

В желтый цвет окрасить яйца поможет куркума – стоит их только сварить вместе с ней. А фиалки окрасят яйца в фиолетовый цвет. В этом случае варить их вместе с фиалками не придется. Лучше сварить яйца заранее, затем взять цветы фиалки, залить их горячей водой, дать раствору настояться и замочить в нем яйца на ночь. Все просто.

Скорлупа грецкого ореха или молотый кофе окрасят яйца в светло-бежевый или коричневый цвет (зависит от концентрации отвара, в котором будут вариться яйца).

Красная капуста придаст яйцам синий цвет. Нужно будет их только натереть листьями капусты.

Оранжевый цвет придаст яйцам сок моркови – нужно только опустить яйца в свежевыжатый сок на 15-20 минут. Аналогично красим яйца при помощи сока свеклы. В этом случае получится красивый насыщенный оттенок бордового цвета.

С помощью мулине

Немного трудоемкий способ, но зато эффектный: красить яйца при помощи ниток мулине. Нужно плотно обмотать яйцо разными нитями и сварить. Краска с ниток перейдет на яйца, и они  получатся яркие и полосатые.

Трафареты

Можно вырезать самому из бумаги различные трафареты, приклеить их к яйцу, затем сварить его в красителе и убрать трафарет. Кстати, в качестве трафарета отлично подойдут листики зелени – петрушки, укропа или чего-то еще подобного. Для этой же цели подойдет и малярный скотч. Фантазируйте!

Термонаклейки

Легко, просто, быстро и красиво – это все про термонаклейки для яиц, которые сегодня продаются в любом магазине. Нужно заранее сварить яйцо, надеть на него наклейку и опустить яйцо в кипящую воду. На ваших глазах произойдет чудо: на яйце появится "кольчужка" с красивым рисунком. Наверняка это понравится вашим детям.

Еще один способ украшения яиц, который обрадует малышей, – это рисунки на них с помощью сахарной пудры. Нужно развести пудру в воде, чтобы смесь была густой, и с помощью кондитерского шприца нанести узор на уже сваренные и покрашенные яйца.

Шелк

Безумно красивые яйца получатся, если окрасить их при помощи шелка. Сырые яйца сначала нужно завернуть в кусочки натурального шелка, а затем – в белую ткань и варить в обычной воде, в которую чуть-чуть добавить уксус.

Красители

Самый простой способ покрасить яйца – использовать покупные красители из пасхальных наборов. Как пользоваться – указано на упаковке. Нужно просто развести красители водой, добавить туда уксус и пустить ненадолго сваренные яйца.  Итог будет ярким, радужным и праздничным.

Яйца – детям

logoslovo.ru

Можно сварить яйца и объявить среди детей конкурс на самое красивое и оригинальное украшение. В ход можно пустить все: маркеры-фломастеры, цветную бумагу, а также бисер  и стразы. Кто знает, может быть, ваш ребенок  сумеет затмить самого Фаберже!

Мраморные яйца

Необычно смотрятся яйца, покрашенные "под мрамор". Для этого нужно в воду с пищевым красителем добавить 1 ст. ложку растительного масла. Маслянистая жидкость неравномерно окрашивает яйцо, и получается эффект "мрамора". Тут важно перемешивать краску перед тем, как опустить туда новое яйцо.

Полезные советы:

Варить яйца нужно в соленой воде, чтобы они не лопались.

Перед покраской яйца можно смазать уксусом, чтобы краска легла равномерно.

После покраски яйца нужно смазать растительным маслом. Так они будут красиво блестеть.

Материал впервые опубликован 25 апреля 2016 года

Фото: из открытых источников в интернете

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