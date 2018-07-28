Вариаций холодных супов великое множество. Они есть в национальных кухнях многих стран. Главные холодные супы русской, украинской и белорусской кухни — окрошка, свекольник, ботвинья. Болгары предпочитают таратор — суп из огурцов на йогурте, испанцы — томатный гаспачо, в Грузии — мужужи из субпродуктов, а у венгров и вовсе в фаворитах суп из вишни.
Основой холодных летних супов может быть не только привычный квас, но и томатный сок, сыворотка, ряженка, простокваша и даже фруктовый компот. Предлагаем ТОП-5 вкусных рецептов, которые спасут вас в летнюю жару.
Окрошка уральская с рыбой
Первооткрывателями окрошки были крестьяне – продукты доступные, трудозатраты на приготовление минимальные, а вкус впечатляющий. Однако незатейливое блюдо перекочевало на столы помещиков, да и представители голубых кровей не гнушались отведать крестьянской еды. Сейчас окрошка занимает одно из первых мест в летнем меню. И такая популярность вполне объяснима. Окрошку готовят на квасе, кефире, подкисленной воде и даже пиве. А в старинных кулинарных книгах можно встретить рецепты с использованием огуречного или капустного рассола.
Что потребуется?
рыба озерная — 500 г
картофель вареный — 2-3 шт.
редис — 6-8 шт.
капуста квашеная — 1/2 ст.
лук зеленый — 50 г
яйца вареные — 2 шт.
сметана — 2-3 ст. ложки
горчица столовая — 1 ч. л.
квас хлебный — 4 ст.
сахар — 1 ч. л.
соль — по вкусу
Как готовить?
Болгарский таратор с огурцами
Основу таратора составляют свежие огурцы и йогурт. Этот холодный суп употребляют и как самостоятельное блюдо, и подают в качестве дополнения к различным мясным блюдам. Иногда в этот суп добавляют грецкие орехи.
Что потребуется?
огурец длинный — 1 шт.
йогурт — 1 ст.
минеральная газированная вода — 1 ст.
масло растительное — 1 ст. л.
укроп — 0,5 пучка
чеснок — 2 зуб.
соль – по вкусу
Как готовить?
Свекольник-ботвинья
Этот суп называют холодным борщом. Готовят его с добавлением тонко нашинкованной свеклы и свекольного отвара. Если привычные ингредиенты разнообразить молодой ботвой (щавель, крапива, листья свеклы), то суп будет называться ботвинья.
Что потребуется?
свекла с ботвой — 2-3 шт.
морковь — 1 шт.
свежие огурцы — 1 шт.
яйца — 2 шт.
сметана — 100 г
зеленый лук — 100 г
хлебный квас — 1 л
вода — 1 ст.
укроп — 1 пучок
сахар, соль, уксус – по вкусу
Как готовить?
Гаспачо
Этот холодный суп – одно из самых известных и популярных блюд испанской кухни. Приготовление гаспачо не займет много времени. Главное условие создания этого кулинарного шедевра — спелые овощи.
Что потребуется?
помидоры мягкие — 0,6 кг
лук — 2 шт.
болгарский перец — 2 шт.
огурец — 1 шт.
томатный сок — 2 ст.
оливковое масло — 1 ст. л.
лимонный сок — 2 ст. л.
кориандр — 0,5 пучка
чеснок — 2 зуб.
уксус — 1 ч. л.
сухарики
Как готовить?
Французский сладкий суп
Только летние супы могут быть и основным блюдом, и изысканным десертом одновременно. Гурманы-французы превращают некоторые холодные летние супы в легкий освежающий коктейль, как в этом рецепте. При желании яблоки можно заменить равным количеством мякоти дыни, тогда вкус супа будет еще более экзотичным.
Что потребуется?
сладкие яблоки — 800 г
молоко — 5 ст.
желток — 1 шт.
сахар — 1 ст. л.
корица — 1 ч. л.
Комментарии