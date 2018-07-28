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ТОП-5 рецептов холодных супов для жаркого лета

, ИА "Амител"
Необычные летние супы разнообразят привычное меню

Вариаций холодных супов великое множество. Они есть в национальных кухнях многих стран. Главные холодные супы русской, украинской и белорусской кухни — окрошка, свекольник, ботвинья. Болгары предпочитают таратор — суп из огурцов на йогурте, испанцы — томатный гаспачо, в Грузии — мужужи из субпродуктов, а у венгров и вовсе в фаворитах суп из вишни.

Основой холодных летних супов может быть не только привычный квас, но и томатный сок, сыворотка, ряженка, простокваша и даже фруктовый компот. Предлагаем ТОП-5 вкусных рецептов, которые спасут вас в летнюю жару.

Окрошка уральская с рыбой

Первооткрывателями окрошки были крестьяне – продукты доступные, трудозатраты на приготовление минимальные, а вкус впечатляющий. Однако незатейливое блюдо перекочевало на столы помещиков, да и представители голубых кровей не гнушались отведать крестьянской еды. Сейчас окрошка занимает одно из первых мест в летнем меню. И такая популярность вполне объяснима. Окрошку готовят на квасе, кефире, подкисленной воде и даже пиве. А в старинных кулинарных книгах можно встретить рецепты с использованием огуречного или капустного рассола.

Что потребуется?

рыба озерная — 500 г
картофель вареный — 2-3 шт.
редис — 6-8 шт.
капуста квашеная — 1/2 ст.
лук зеленый — 50 г
яйца вареные — 2 шт.
сметана — 2-3 ст. ложки
горчица столовая — 1 ч. л.
квас хлебный — 4 ст.
сахар — 1 ч. л.
соль — по вкусу

Как готовить?

Рыбу отварить, отделить мякоть от костей и нарезать ее мелкими кубиками. Лук нашинковать и растереть с солью. Капусту промыть и мелко порубить. Белки яиц, картофель и редис нарезать кубиками. Желтки яиц растереть с солью, сахаром, горчицей и заправить ими квас. Все подготовленные продукты соединить, залить квасом, добавить сметану и посыпать мелко нарезанной зеленью.

Болгарский таратор с огурцами

Основу таратора составляют свежие огурцы и йогурт. Этот холодный суп употребляют и как самостоятельное блюдо, и подают в качестве дополнения к различным мясным блюдам. Иногда в этот суп добавляют грецкие орехи.

Что потребуется?

огурец длинный — 1 шт.
йогурт — 1 ст.
минеральная газированная вода — 1 ст.
масло растительное — 1 ст. л.
укроп — 0,5 пучка
чеснок — 2 зуб.
соль – по вкусу

Как готовить?

Огурец помыть и натереть на средней тёрке. Добавить мелко порезанный укроп, соль, пропущенный через пресс чеснок. Перемешать. Оставить на 30 минут. Добавить йогурт и растительное масло. Залить ледяной водой. Перемешать.

Свекольник-ботвинья

Этот суп называют холодным борщом. Готовят его с добавлением тонко нашинкованной свеклы и свекольного отвара. Если привычные ингредиенты разнообразить молодой ботвой (щавель, крапива, листья свеклы), то суп будет называться ботвинья.

Что потребуется?

свекла с ботвой — 2-3 шт.
морковь — 1 шт.
свежие огурцы — 1 шт.
яйца — 2 шт.
сметана — 100 г
зеленый лук — 100 г
хлебный квас — 1 л
вода — 1 ст.
укроп — 1 пучок
сахар, соль, уксус – по вкусу

Как готовить?

Очищенную свеклу нарезать кубиками, залить водой, добавить уксус и тушить 20–30 минут. За 10 минут до окончания положить свекольную ботву, охладить. Молодую морковь, очищенные от кожицы огурцы, вареные яйца нарезать, зеленый лук растереть с солью. Всё соединить со свекольным отваром, перемешать, добавить квас, сметану, сахар, соль. При подаче на стол посыпать рубленой зеленью укропа.

Гаспачо

Этот холодный суп – одно из самых известных и популярных блюд испанской кухни. Приготовление гаспачо не займет много времени. Главное условие создания этого кулинарного шедевра — спелые овощи.

Что потребуется?

помидоры мягкие — 0,6 кг
лук — 2 шт.
болгарский перец — 2 шт.
огурец — 1 шт.
томатный сок — 2 ст.
оливковое масло — 1 ст. л.
лимонный сок — 2 ст. л.
кориандр — 0,5 пучка
чеснок — 2 зуб.
уксус — 1 ч. л.
сухарики

Как готовить?

Помидоры обдать кипятком и сразу же положить в холодную воду. Вырезать плодоножку и, сделав разрез крест-накрест, снять кожицу. Болгарский перец, помидоры, огурец и лук нарезать крупными кубиками, оставив немного для завершения блюда (половина одного помидора, треть огурца и лука). Лук, чеснок, перец, кориандр, помидоры и огурец измельчить в блендере. Получившуюся массу протереть через сито. Мелко нарезать лук, огурец и помидор, который оставили в начале. Добавить 2 стакана томатного сока. Все заправить солью, оливковым маслом, лимонным соком и уксусом. Засыпать нарезанные овощи и убрать в холодильник на пару часов. При подаче посыпать сухариками и украсить зеленью.
 

Французский сладкий суп

Только летние супы могут быть и основным блюдом, и изысканным десертом одновременно. Гурманы-французы превращают некоторые холодные летние супы в легкий освежающий коктейль, как в этом рецепте. При желании яблоки можно заменить равным количеством мякоти дыни, тогда вкус супа будет еще более экзотичным.

Что потребуется?

сладкие яблоки — 800 г
молоко — 5 ст.
желток — 1 шт.
сахар — 1 ст. л.
корица — 1 ч. л.

Как готовить?

Яблоки очистить от кожицы, удалить сердцевину, а мякоть нарезать небольшими дольками, приправить сахаром и корицей. Тушить на умеренном огне под крышкой до готовности. Молоко соединить с желтком и подогреть, не доводя до кипения. Снять с огня молоко и яблоки, остудить до комнатной температуры, смешать до получения однородной массы. Подавать суп охлажденным в креманках или широких невысоких бокалах.
 
Материал впервые опубликован 29 июня 2016 года
Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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