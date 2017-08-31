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Эпоха большой нелюбви: история отношений принцессы Дианы и принца Чарльза

, ИА "Амител"
Ровно 20 лет назад оборвалась жизнь самой "народной" принцессы Британии. Вспоминаем, какой она была и кого любила

Жизнь принцессы Дианы оборвалась ровно 20 лет назад — 31 августа 1997-го. Ее назвали и "роза мира", и "королева сердец", и "самая известная женщина 20-го столетия". Несомненно, эта блондинка вызывала симпатию у чопорных британцев. Да что там симпатия! Ее действительно любили, ей подражали и восхищались. Все, кроме ее собственного мужа. Портал Amic.ru вспоминает историю недолгой болезненной и трагичной любви королевских особ.

Идеальная кандидатка

Будущего супруга Диана встретила в 16 лет и безоговорочно влюбилась, но в это время Чарльз был увлечен старшей сестрой Дианы Сарой. Однако Сара была девушкой ветреной и неоднозначной, потому легкомысленное интервью о романе с королевским отпрыском стало первым и последним. Чарльз очень быстро ретировался с любовного фронта, но далеко не ушел — внимание привлекла воспитанная, кроткая и влюбленная Диана, которой к тому времени исполнилось 20 лет.

Тут еще венценосная мать не давала принцу покоя — следовало как можно быстрее определяться со спутницей жизни. Елизавета переживала, что поиски любви у 30-летнего наследника затянутся. И тут Диана — нежная, кроткая, с прекрасным воспитанием. Мисс Спенсер была идеальной кандидаткой на роль невесты.

Свадьба века

6 февраля 1981 года Диана приняла предложение принца, а уже 29 июля они обвенчались в соборе Святого Павла. "Свадьбой века" назвали бракосочетание все мировые таблоиды. Трансляцию церемонии посмотрели 750 000 000 человек. Диана всецело соответствовала статусу принцессы: хрупкая, красивая, в шикарном платье с восьмиметровым шлейфом. К собору, где должно было проходить бракосочетание, невеста подъехала в карете, окруженной эскортом из офицеров королевской конной гвардии. Знаменитый поцелуй королевской четы на балконе вошел в рейтинг десяти лучших поцелуев ХХ века. И пусть британские феминистки скандировали: "Не делай это!", отговаривая Диану от замужества, разве можно устоять перед натиском любви? Конечно, нет. И Диана не была исключением из правил.

Безупречный "фасад"

Через год после свадьбы на свет появился наследник. Принц Уильям сразу же стал любимцем прессы. Не только Британия, но и весь мир наблюдал за появлением его молочных зубов и первыми шагами. Через два года родился второй сын — Гарри. Первые годы семейной жизни оказались самыми счастливыми и неповторимыми. Впоследствии Диана призналась, что это было лучшее время в ее жизни.

Принцесса Уэльская всецело посвятила себя семье и воспитанию сыновей. Впервые стал проявляться ее характер — она заменила королевскую няню на ту, что подобрала самостоятельно, и старалась полностью ограничить доступ посторонних людей в свою личную жизнь. Несмотря на огромное количество протокольных мероприятий, она регулярно встречала сыновей из школы. Казалось, что "фасад" семейной жизни безупречен и семейная жизнь королевской четы идеальна.

Стразы на Рождество

Но счастье – слишком хрупкая вещь. Об этом Диана узнала очень скоро. Муж все больше отдалялся от нее. К тому же обозначилась некогда пылкая любовь Чарльза – Камилла Паркер-Боулз, которая к тому моменту тоже была несвободна. И Камилла, и Чарльз с новой силой бросились в омут возобновившегося романа. Свои отношения они даже не считали нужным скрывать. Диана была оскорблена и подавлена циничной изменой супруга. В этот момент она обнаружила, что в нее влюблен инструктор по верховой езде Джеймс Хьюитт. Спустя какое-то время в прессу попали телефонные  записи компрометирующих разговоров обоих супругов. Назревал скандал национального масштаба. К тому же, узнав, что принц приготовил ей на Рождество набор стразов, Диана заявила журналистам: "А я-то думала, что неверные мужья задабривают своих жен чем-то стоящим!"

Всенародная любовь

Неприязнь между супругами росла. То один, то другой давали в прессе нелицеприятные интервью. Королева не замедлила среагировать — она постаралась, чтобы документы к разводу были готовы как можно скорее. Вместо поддержки со стороны монаршей семьи Диана получила холодное равнодушие. В это же время принцесса полностью уходит в благотворительность: она жертвует огромные суммы на научные исследования, посвященные СПИДу, под ее патронатом работают сразу несколько хосписов, Диана устраивает благотворительные аукционы, где с молотка уходят ее шикарные наряды. Все вырученные деньги она отдает нуждающимся. Так и не завоевав любовь собственного мужа, Диана получила другое — всенародную любовь. В 1996 году состоялся развод, который мало повлиял на отношение к принцессе со стороны общества. Напротив, такая жизненная история мужа-изменника, обманутой жены, коварной соперницы и равнодушной свекрови была понятна каждой жительнице Туманного Альбиона.

Легенда

После развода в жизни леди Ди стали один за другим появляться мужчины. Но вот, казалось бы, поиски  единственного завершены — роман с сыном египетского миллиардера Доди аль-Файедом наделал много шума среди британских аристократов. Однако трагическая развязка, случившаяся в последнюю августовскую ночь 1997 года, разом перечеркнула возможное будущее. Диана и Доди погибли в автокатастрофе. По всенародной принцессе скорбел весь мир.

В утешение живущим остаются легенды. Диана, как и Грейс Келли, и Мэрилин Монро, отсчитав годы своего земного существования, превратится в обожествленный идеал. Драматическая история ее жизни — как принцесса пожертвовала королевским титулом за право быть личностью — останется самым ярким мифом XX века.

 

Данный материал был впервые опубликован на Amic.ru 1 июля 2016 года.

 


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Комментарии

1.07.2016 17:10
- гость -

Ну вылитый Дмитрий Харатьян !

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