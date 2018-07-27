Фото: avatars.yandex.net

"Здесь не дожить до сорока" – строчка из песни Юрия Хоя, которая для него стала реальностью – музыкант умер в 35 лет. Любить или не любить его творчество – дело каждого, но популярность этого автора матерных стихов легко можно сравнить с известностью Цоя. В день рождения лидера группы "Сектор газа" вспоминаем, как сложилась его судьба, как пришла известность и из-за чего закончилась жизнь.

Как жил?

Фото: fishki.net

Родился Юрий Клинских (Хой — это псевдоним) в Воронеже в обычной рабочей семье, родители трудились на сталелитейном заводе. В детские годы не выпускал из рук гитару, а вот школу особо не любил, музыке уделял внимание куда больше, чем урокам. Позже начал писать тексты, в которых поднимал разные запретные темы, но от привычного для того времени социального курса все же решил не отклоняться — отслужил в армии и пошел работать в ГИБДД, а после на завод. Первые выступления, кстати, сольные, начались в конце 80-х в первом городском рок-клубе, который располагался в местной промзоне. Именно в честь этого городского района он и назвал свою группу "Сектор газа". Коллектив появился в 1987 году, но популярен не был — выступал только на разогреве у приезжих музыкантов. Постепенно в уже разваливающейся стране матерные песни Хоя стали находить отклик в сердцах слушателей. И в киосках начали появляться записи группы.

Как стал известным?

Фото: mykor.ru

После того, как кассеты дошли до Москвы, "Сектор Газа" начинает сотрудничать с первой в СССР коммерческой звукозаписывающей компанией "Гала Рекордс". А в 1994 году коллектив выпускает оперу "Кощей Бессмертный". Музыкального образования Клинских, как и многие рок-музыканты, не имел, и это никак не помешало группе выпустить 13 студийных альбомов. Группа много выступала, ездила на гастроли, ее слушали, но существенных денег музыкантам это не приносило. Интересно наблюдать за творческим развитием Хоя. Так, косуха сменилась рубашкой и костюмом, а в песнях стало меньше нецензурной лексики, но группа к этому моменту была уже настолько популярна, что фанаты принимали ее в любом виде.

С кем встречался?

Фото: daily.afisha.ru

Личная жизнь Юрия, кто бы что про нее ни говорил и ни накручивал, была довольно простой. Была у Хоя жена, были любовницы. Одна из них, Ольга Самарина, стала ближе всех, с ней он и проводил большую часть времени — по сути, ничего особенного. Чем так понравилась ему именно эта барышня – никто не скажет, да разве вообще можно ответить на такой вопрос? Именно ее обвиняют в наркотической зависимости лидера "Сектора газа".

Как умер?

Фото: soullaway.livejournal.com

Скорая помощь, приехавшая на вызов, помочь Юрию Хою уже не могла и только зафиксировала смерть от сердечного приступа, и многие люди, знавшие музыканта, в это просто не поверили — у него не было проблем с сердцем. Были предположения, что медленно добивали его алкоголь и наркотики, поэтому в смерти певца некоторые винят Самарину, так как она якобы влияла на его зависимость. Правда, перед смертью всем родным и знакомым певец говорил, что с наркотиками завязал. Расследования никакого полиция не проводила — следов криминала сотрудники правопорядка не нашли.

В смерти обвиняют и потусторонние силы — Хой упоминал в песнях вампиров и ведьм. Свой последний, 13-й альбом "Восставший из Ада" Хой посвятил разнообразной нечести, а родственники рассказывают, что умер он, пытаясь записать последнюю песню для этой пластинки. Но это объяснение кажется совсем уж нелепым.

Впервые данный материал был опубликован на Amic.ru 27 июля 2016 года