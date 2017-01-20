Фото: ninepix.ru
Первый чернокожий президент США Барак Обама с инаугурацией республиканца Дональда Трампа оставит свою резиденцию в Белом доме и уступит место новому главе государства.
Без сомнения, сегодня можно констатировать, что персона Обамы уже вошла в мировую историю. Несмотря на критику заокеанской модели демократии, сам факт того, что человек не европеоидной расы возглавил Штаты, говорит о том, что американское общество готово к экспериментам и переменам.
В связи с уходом чернокожего президента из Белого дома портал Amic.ru предлагает вспомнить выдающиеся фразы этого политика.
- То, что мой отец черный, как смоль, а мать белая, как молоко, практически никак не отложилось в моем сознании;
- Перемены не настанут, если мы будем ждать помощи от кого-то другого или ждать нужного момента. Ждать нужно только самих себя. Мы сами и есть те перемены, которые нам нужны;
- Если Вы идете верным путем и будете продолжать по нему идти, то в конечном счете добьетесь успеха;
- Я верю, что все гомосексуальные пары заслуживают тех же самых законных прав, как и любая другая пара в этой стране;
- Надежда — основа нашей нации, вера в то, что судьба не написана нам, а пишется нами — всеми теми людьми, которые не довольствуются тем миром, который им дан, а осмеливаются сделать мир таким, каким он должен быть;
- Три месяца — целая жизнь в политике;
- Мы по-прежнему больше, чем набор "красных" и "синих" штатов. Мы есть и всегда будем Соединенными Штатами Америки;
- Для преодоления кризиса нет быстрых и простых решений;
- Америка — друг каждой нации и каждого мужчины, каждой женщины и каждого ребенка, который стремится к мирному и достойному будущему, и мы готовы вести мир вперед опять;
- ИГИЛ является прямым наследником "Аль-Каиды" в Ираке, который вырос из нашего вторжения в эту страну;
- По моему опыту, эволюция более обоснована, чем ангелы;
- Не продавайте себя задешево. Вы же сказочники нашего времени.
Материал был впервые опубликован на Amic.ru 4 августа 2016 года.
Комментарии
Хороший всё-таки мужик этот Обама, весёлый и незлобивый.
Казимир, принимай поздравления, отметил вчера?
BOSS2014 зарегистрированный 4 августа 2016 г. 19:56
Хороший всё-таки мужик этот Обама, весёлый и незлобивый.
Да, при следующем президенте будете вспоминать его добрым словом. Как Картера при Рейгане вспоминали.
Не могу понять, как вот он просто так уходит... разве нельзя было конституцию под себя переписать?
Ту джаз,а зачем,яго уже в расход списали!
Чо же он балбес,своего "медведева"не подготовил?!!!
Американцы болваны, не умеют своей конституцией вертеть, и до сих пор систему сдержек и противовесов не преодолели. Отсталая страна.
"Не продавайте себя задешево - " это негр с низкой социальной отвнтственностью, дает советы холуям? казимир. или шурик ,за сколь продадитесь? Нашей фирме для рекламы погонажных изделий требуются недорогие клоуны