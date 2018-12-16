Фото: открытые источники
Одно из самых разрушительных извержений вулкана Везувий произошло 387 лет назад, 16 декабря 1631 года. Да, самым сильным извержением Везувия считается трагедия 79 года, когда под потоками лавы, а также раскаленным облаком камней, пепла и дыма были погребены римские города Помпеи, Геркуланум и Стабии. Однако и в 1631 году активность вулкана стоила огромного количества жизней — по разным подсчетам погибло от 4000 до 18 000 человек.
В связи с этой трагичной датой портал Amic.ru подготовил подборку вулканов, которые расположены по всему миру и до сих пор выбрасывают пар, пепел, ядовитые газы и лаву в окружающую среду. Отметим, что сейчас на Земле находится 1500 активных вулканов, из которых почти 50 извергаются ежегодно.
Впервые данная фотоподборка на Amic.ru была опубликована 24 августа 2016 года
Комментарии
Вулканы Чили
http://www.francisconegroni.com/index/G00005m_dw9N9j9A/I0000QBWqjYXrE7k
особенно нравится вот это
http://www.olharturistico.com.br/wp-content/uploads/2016/03/1st-Place-Francisco-Negroni-Rodriguez-Chile.jpg
Экспозиция 231 секунда, поэтому столько молний. Как слаб человек на фоне этой силы..