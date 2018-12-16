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Завораживающие фото извержений вулканов со всего мира

, ИА "Амител"
Смотрим, как может быть прекрасна природа, тая в себе смертельную опасность

Фото: открытые источники

 

Одно из самых разрушительных извержений вулкана Везувий произошло 387 лет назад, 16 декабря 1631 года. Да, самым сильным извержением Везувия считается трагедия 79 года, когда под потоками лавы, а также раскаленным облаком камней, пепла и дыма были погребены римские города Помпеи, Геркуланум и Стабии. Однако и в 1631 году активность вулкана стоила огромного количества жизней — по разным подсчетам погибло от 4000 до 18 000 человек. 

В связи с этой трагичной датой портал Amic.ru подготовил подборку вулканов, которые расположены по всему миру и до сих пор выбрасывают пар, пепел, ядовитые газы и лаву в окружающую среду. Отметим, что сейчас на Земле находится 1500 активных вулканов, из которых почти 50 извергаются ежегодно.

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Впервые данная фотоподборка на Amic.ru была опубликована 24 августа 2016 года

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

16.12.2016 16:17
DAMMIT!

Вулканы Чили
http://www.francisconegroni.com/index/G00005m_dw9N9j9A/I0000QBWqjYXrE7k
особенно нравится вот это
http://www.olharturistico.com.br/wp-content/uploads/2016/03/1st-Place-Francisco-Negroni-Rodriguez-Chile.jpg
Экспозиция 231 секунда, поэтому столько молний. Как слаб человек на фоне этой силы..

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