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Барнаульцы на "Голосе": как наши земляки покоряли самое рейтинговое ТВ-шоу

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Все самые яркие выступления алтайских музыкантов на главном шоу российского ТВ

Очередной сезон главного шоу российского телевидения – "Голос" – стартует на Первом канале в пятницу, 1 сентября. В наставниках в этом году "золотой состав" — Леонид Агутин, Дмитрий Билан, Пелагея, а также Александр Градский. Сейчас идет самый интересный этап проекта — слепое прослушивание. Всего за четыре сезона перед наставниками выступили несколько уроженцев Алтайского края. По случаю нового сезона мы решили вспомнить, как барнаульские музыканты покоряли шоу "Голос".

Иван Чебанов

Иван Чебанов, который уже много лет выступает в Москве с различными концертами и на корпоративах, покорил жюри песней Боба Марли Dont wory be happy. В итоге Чебанову пришлось выбрать наставника между Леонидом Агутиным и Дмитрием Биланом. Певец долгое время не мог определить, в какую команду пойти, но счастливая монетка, которую Иван достал прямо на сцене, определила его в команду Дмитрия Билана.

Забавно, что на следующем этапе ведущий "Голоса" Дмитрий Нагиев представил Ивана Чебанова как жителя "столицы мира", что вызвало бурную реакцию в соцсети у барнаульцев. Участники этого поединка исполнили композицию Майкла Джексона "Билли Джин". Соперником нашего земляка был, к слову, Егор Сесараев, которого и предпочел Дмитрий Билан. Однако Пелагея воспользовалась правом и спасла Ивана.

Уже на этапе "Нокауты" наставница выставила на состязание трех участников своей команды — Ярослава Дронова, Алису Игнатьеву и барнаульца Ивана Чебанова, который исполнял песню Евгения Белоусова "Девчонка-девчонка". Пелагея предпочла выход в полуфинал Дронова и Игнатьевой, отправив Чебанова домой. Во время своей прощальной речи наш земляк поблагодарил всех за проект, а Пелагею пригласил сходить в кино.

Роман Кошкаров

Пожалуй, самый сильный барнаульский музыкант, который покорял самое рейтинговое шоу. Роман Кошкаров, выступающий уже несколько лет в Москве, покорил на слепых прослушиваниях Александра Градского и Дмитрия Билана песней Стиви Уандера Suprestition. Кошкаров предпочел пойти в команду Градского, чьи подопечные до этого два сезона подряд становились победителями проекта.

В следующем этапе Роман снова спел Уандера. На этот раз была песня "Они не пойдут за мной". Градский, не раздумывая, выбрал барнаульского музыканта, который вышел в четвертьфинал. Там Кошкаров превосходно исполнил хит группы "Аракс", но наставник выбрал Александру Воробьеву, которая в итоге и стала победителем всего третьего сезона.

Екатерина Кокорина

Участница другого, менее удачного проекта – "Битва хоров" – Екатерина Кокорина из Барнаула в четвертом сезоне покорила лишь Басту, который повернулся к ней на последних аккордах. Остальным членам жюри исполнение барнаульской девушки явно не понравилось. Так, Полина Гагарина вообще сказала, что ее расстроили фальшивые ноты Екатерины. Наша девушка не постеснялась показать, как она занимается на тренажере Power style, и рассказать о своих спортивных увлечениях.

В общем, Василий Вакуленко был доволен, но в следующем этапе Кокорина проиграла сопернице по команде Басты – бразильянке Габриэлле. Отметим, что сейчас Екатерина активно ведет концертную деятельность. Ни для кого не секрет, что она встречается с известным композитором и продюсером Домиником Джокером, с которым познакомилась во время проекта "Битва хоров".

Александр Постоленко

В четвертом сезоне был еще один алтайский музыкант, который прошел в следующий раунд. Бийский певец Александр Постоленко в день своего 36-летия попал в команду Александра Градского – он единственный, кто повернулся к нашему земляку.

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Постоленко с 15 лет живет и работает в Москве. На слепых прослушиваниях он исполнил одну из самых популярных на проекте композиций – "Вечная любовь". В следующем раунде в "Поединках" Градский предпочел Александру московскую певицу Елену Минину.

Андрей Весенин

В пятом сезоне был внушительный десант музыкантов из Барнаула. Дело дошло до того, что Леонид Агутин после одного из выступлений назвал столицу Алтайского края богатой на таланты. Студент педагогического университета Андрей Весенин исполнил русскую народную песню "Черный ворон". Однако этого не хватило жюри, чтобы нажать красную кнопку и повернуться к барнаульскому музыканту. В конце они отметили самобытность исполнителя, однако посчитали, что ему "чего-то не хватило". Таким образом, Весенин в следующий тур не прошел.

На сайте проекта сказано, что 28-летний барнаулец по профессии является учителем начальных классов, однако "петь ему нравится больше". Также Весенин любит риск, путешествия на машине, рафтинг, горы и родной Алтайский край.

Вадим Капустин

Уроженец Барнаула Вадим Капустин успешно выступил на шоу "Голос" на Первом канале. К нему повернулись сразу все наставники. Полина Гагарина, Леонид Агутин и Григорий Лепс повернулись к Капустину на первых минутах его выступления. Барнаулец решил пойти в команду Агутина.

Долгое время многие любители шоу вообще предрекали нашему земляку победу в пятом сезоне "Голоса". Капустин известен за рубежом, в 2016 году он переехал в Лос-Анджелес. По словам певца, он стал заниматься музыкой еще в детстве. Капустин более десяти лет проработал вокалистом в группе Triangle Sun. В этом году он решил начать сольную карьеру и взял себе псевдоним Isaac Nightingale. Сейчас он готовит запись дебютного альбома в голливудской студии звукозаписи RUSK.

В итоге выступление на шоу "Голос" для барнаульца закончилось на стадии четвертьфинала. Он спел песню  Easy Лайонела Ричи. Его соперница Николь Кнаус исполнила Love on Top, а Ксения Коробкова спела вариацию на тему "Адажио Альбинони". Примечательно, что наставник Вадима Капустина Леонид Агутин хотел оставить в проекте барнаульца, но зрители распорядились иначе.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

12.09.2016 08:36
Йа

Алтайские музыканты - это теперь так называются артисты, выступающие и живущие много лет в Москве? Заголовок не соответствует содержанию

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