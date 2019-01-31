Четверг, 31 Январь, 08:53

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

$ 66,1
€ 75,57
230114
Обь
-4см -3

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Коммунальные аварии в Барнауле Мусорная реформаВолна сообщений о минировании в Барнауле
Новости

Как водка влияет на организм человека: инфографика

, ИА "Амител"
Бытует мнение, что водка помогает согреться. На самом деле она расширяет капилляры, и человек, наоборот, теряет тепло

Дeнь poждeния pyccкoй вoдки отмечают 31 янвapя. B далеком 1865 гoдy yченый Дмитpий Meндeлeeв зaщитил дoктopcкyю диccepтaцию нa тeмy "Coeдинeниe cпиpтa c вoдoю". Спустя 29 лет наше пpaвитeльcтвo зaпaтeнтoвaлo эту peцeптypy вoдки, которая получила название "Mocкoвcкaя ocoбeннaя".

Bo вpeмeнa пpaвлeния Eкaтepины II вoдкa cчитaлacь очень дopoгим пpoдyктoм и реализовывали ее ведpaми. Пpи Пeтpe I пьяницaм вpyчaли тяжелyю мeдaль "Зa пьянcтвo", вec кoтopoй вмecтe c oшeйникoм и цeпями cocтaвлял восемь килoгpaммoв.

О том, как водка влияет на организм человека, смотрите в инфографике портала Amic.ru. Для увеличения картинки нажмите на нее.

Впервые материал был опубликован 10 октября 2016 года в 14:37.


Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

10.10.2016 14:44
Кошкина

Водка- Это Нектар

0  19
10.10.2016 15:22
- гость -

скольких сгубила эта дрянь

10  0
10.10.2016 15:24
Filin

повышается давление, расширяются сосуды - вы хотя бы сами с собой разберитесь. И таки у пьющих холестелиновых бляшек вроде как меньше

0  0
10.10.2016 15:25
- гость -

У меня дядя моего деда каждый день выпивал по 50 грамм 2 раза в день, дожил до 95 и не болел.

0  1
10.10.2016 15:28
- гость -

Водка дезинфицирует организм человека.

0  1
10.10.2016 15:32
СашОК

Хорошая водка и влияет хорошо... А к хорошей водке, да хорошую компанию и закусь - ваще ништяк!

0  0
10.10.2016 15:33
- гость -

реальная история. у друга коллега был - ел только домашнее (даже на работу с собой приносил) всегда свежее и горячее, никаких общепитов, всё по расписанию, не пил - рак желудка. т.ч. кому сгореть, то не утопнет

0  0
10.10.2016 15:50
Щирый хохол

- гость - 10 октября 2016 г.
15:33
"...не пил..."
-----------------------

В этом зло!

0  0
10.10.2016 15:58
- гость -

Будешь пить - умрешь от цирроза. Не будешь пить - умрешь от инсульта. Короче, все равно умрешь.

0  0
10.10.2016 16:54
- гость -

не так страшна водка, как пьяные ДТП и адские преступления (часто против своей семьи, водка "снимает тормоза", только пьяных убийств 20000 в год из них 1500 детей! студент с бензопилой тоже пил...). Экономисты давно подсчитали, что прибыль с водки не покрывает даже ДЕСЯТОЙ части ущерба экономике!

0  0
10.10.2016 16:55
- гость -

а спаивают народ мендель и шолом...

0  1
10.10.2016 17:07
- гость -

американский рояль ректификат 19993 года- вот нектар! из литра за 1000р на одного пять поллитровок разводили и за ночь в общаге все выпивалось а утром на лекции и никакого похмелья! ничего потом лучше не встречал!

0  0
10.10.2016 17:16
- гость -

А к хорошей водке, да хорошую компанию и закусь - а вы видео запишите вашей пьянки и посмотрите на трезвую голову - вам будет стыдно как вы выглядите, что несете, ходите ссать не в туалет, и в конце засыпаете в рыготине(как принц Гарри, есть фото, мордой в салате спит...)

0  0
10.10.2016 17:20
- гость -

Водка- Это Нектар
ай ай яй итс но гуд!
пьяная баба пилотке не хозяйка!

0  0
13.10.2016 15:51
603

Все понятно, водка крайне вредна.
Поэтому будем пить коньяк и виски.

0  0
18.10.2016 11:33
- гость -

а вы видео запишите вашей пьянки и посмотрите на трезвую голову - вам будет стыдно как вы выглядите, что несете, ходите ссать не в туалет, и в конце засыпаете в рыготине

))) Тебе она явно противопоказана, раз ты так себя ведешь. Полно видео с праздников, как ни странно никто в кактус не нассал.

0  0
18.10.2016 14:55
Трезвый

Хорошая попытка, но нас ничем не проймешь - мы свято верим в пользу данного продукта (((

0  0
24.10.2016 20:03
TAO

Водка, да под шашлычок, да на природе вдали от городской суеты, иногда даже очень полезна может быть

0  0
31.01.2017 10:51
- гость -

Блин, аж слюньки потекли, пойду откупорю.....

0  0
31.01.2017 10:53
acdc

курить буду, Но пииить,
не брошу!

0  0
31.01.2017 10:56
- гость -

Всё есть яд и всё есть лекарство. Только доза делает лекарство ядом и яд лекарством.

Парацельс ( Филипп Авреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм )швейцарский алхимик, врач, философ, естествоиспытатель, натурфилософ эпохи Возрождения,

0  0
31.01.2017 11:01
гость

Иногда, при отравлениях метилом, антифризом и других смертельно ядовитых жидкостях без цвета и запаха только 100гр водки могут спасти человека. Медицинский факт.

0  0
31.01.2017 11:05
- гость -

Ну-ка, мечи стаканы на стол,
Ну-ка, мечи стаканы на стол,
И прочую посуду.
Все говорят, что пить нельзя,
Все говорят, что пить нельзя,
Все говорят, что пить нельзя,

Я говорю, что буду!

Рано с утра, пока темно,
Пока темно, пока темно,
Рано с утра, пока темно,
И мир ещё в постели.
Чтобы понять куда идти,
Чтобы понять, зачем идти,
Без колебаний прими сто грамм
И ты достигнешь цели.

Ну-ка, мечи стаканы на стол,
Ну-ка, мечи стаканы на стол,
Ну-ка, мечи стаканы на стол,
И прочую посуду.
Источник teksty-pesenok.ru
Все говорят, что пить нельзя,
Все говорят, что пить нельзя,
Все говорят, что пить нельзя,
Я говорю, что буду!

Я не хотел тянуть баржу,
Поэтому я хожу-брожу,
Если дойду до конца Земли -
Пойду бродить по морю.
Если сломается аппарат,
Стану пиратом и буду рад,
Без колебаний пропью линкор,
Но флот не опозорю!

Ну-ка, мечи стаканы на стол,
Ну-ка, мечи стаканы на стол,
Ну-ка, мечи стаканы на стол,
И прочую посуду.
Все говорят, что пить нельзя,
Все говорят, что пить нельзя,
Все говорят, что пить нельзя,
Я говорю, что буду!
Борис Гребеньщиков

0  0
31.01.2017 11:08
дед

человечество в своем подавляющем большинстве завсегда пило, нюхало, жевало и кололось! так устроен наш организм! немногочисленное непьющее меньшинство, само раньше употребляло мамо не горюй, или не могет употреблять по причине здоровья, хотя и хочет втайне! есть исчо маленькое очень количество озлобленных и весьма неприятных людей непьющих исключительно по идейным соображениям, вот такая инфографика!

0  0
31.01.2017 11:09
дед

да, от вотки меньше мрет чем люди сознательно убивают друг дружке во всем мире!

0  0
31.01.2017 11:40
- гость -

гость 31 января 2017 г.
11:01
Иногда, при отравлениях метилом, антифризом и других смертельно ядовитых
жидкостях без цвета и запаха только 100гр водки могут спасти человека.
Медицинский факт.

Вот именно 100 граммов, а не три бутылки на одно лицо.Это и пытаются вам сказать малопьющие, вы же упёрлись, неееет, надо сколько влезет, умирают и так, убивают и так... Сколько семей загублено алкашами, вывернута ими психика родных детей, 20000 человек убивают в год только в России, а сколько покалеченных, погибших в авариях из-за пьяных дебилов, а дети брошенные? Что ещё должно случиться в жизни, чтобы понять, что пьянство-зло? Это вопрос не только пьянчужкам, но и к нашему "заботливому" правительству, последнее ворующего у людей и спаивающему народ.

0  0
31.01.2017 11:51
- гость -

Вот и наш депутат старый пердун, раньше так закладывал и курил, а теперь всем курильщикам мстит от злобы

0  0
31.01.2017 11:52
- гость -

Сам не ам, и другим не дам.....на наркоту хотят посадить Россию

0  0
31.01.2017 12:26
- гость -

31.01.2017 11:51
- гость -
Вот и наш депутат старый пердун, раньше так закладывал и курил, а теперь всем курильщикам мстит от злобы

А можно, я угадаю...............Герасименко?

0  0
31.01.2017 13:06
- гость -

вы все врете
я гипертоник. алкоголем не злоупотребляю. могу спокойно не пить 1, даже 2 дня!
замерял давление, заметил, что алкоголь давление снижает!

0  0
31.01.2017 13:08
- гость -

но и к нашему "заботливому" правительству, последнее ворующего у людей и спаивающему народ.
---
вы все врете! с такими ценами на водку с пьянкой быстро завяжешь!

0  0
31.01.2017 13:24
- гость -

13:08
По количеству выпитого мы уже давно не лидеры. Вот что кровавый режЫм творит.

0  0
31.01.2017 13:38
- гость -

31.01.2017 13:06
- гость -
вы все врете я гипертоник. алкоголем не злоупотребляю. могу спокойно не пить 1, даже 2 дня!....

Это что достижение 2 дня не пить спиртное?
не вас жаль, если это так. Вы уже потерянный человек.
и к сведению, чем больше пьете, тем меньше организм вырабатывает нужных веществ для того чтобы поддерживать ваше давление в норме,....проще говоря вы зависимы и оправдываетесь смешной отговоркой

0  0
31.01.2017 13:51
- гость -

Один приятель рассказывает другому: — Для улучшения пищеварения я пью пиво, при отсутствии аппетита я пью белое вино, при низком давлении — красное, при высоком — коньяк, при ангине водку. — А воду? — Такой болезни у меня еще не было.

0  0
31.01.2017 15:55
- гость -

люблю выпить
это целая процедура
особенно водочку холодненькую
нанизать на вилочку хрутсткую капустку
зеленый лучок селедощка....
и хлебушек ржаной.

0  0
1.02.2017 10:56
- гость -

"Из-за водки затормаживается циркуляция крови в клетках головного мозга" (с)
Вот, собственно, и всё, что мы должны знать о достоверности этой инфорграфики. Mwa-ha-ha. Похоже, у кого-то циркуляция крови в клетках уже затормозилась ))

0  0
31.01.2019 08:43
36 литров в месяц

вот так пил обычный русский барин Андрей Михайлович Сеченов(брат того самого), двоюродный дед академика Крылова - великого корабела и физика.
из книги Крылов А.Н. Мои воспоминания. Л.: Судостроение, 1979.
а вам СЛАБО ?!
образ жизни Андрея Михайловича, продолжавшийся неизменно около 50 лет до самой его смерти в 1895 г. Вставал он рано, часов в шесть, и начинал что-нибудь делать в мастерской, занимавшей две комнаты во втором этаже сеченовского дома. Каждые пять минут он прерывал работу и подходил к висящему на стене шкапчику, в который для него ставился еще с вечера пузатый графин водки, маленькая рюмочка и блюдечко с мелкими черными сухариками; выпивал рюмочку, крякал и закусывал сухариком. К вечеру графин был пуст, Андрей Михайлович весел, выпивал за ужином еще три или четыре больших рюмки из общего графина и шел спать.

Порция, которая ему ставилась в шкапчик, составляла три ведра (36 литров) в месяц; этого режима он неуклонно придерживался с 1845 по 1895 г., когда он умер, имея от роду под 80 лет. кстати, хорошая водка тогда была крепче - 43-56 градусов.

0  0
31.01.2019 08:46
- гость -

36 литров в месяц= 85 литров чистого спирта в год, что выше нормы в 5 раз!

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
08:23
Горячая линия по вывозу мусора появилась в России 1
08:15
Как водка влияет на организм человека: инфографика 38
08:03
Что делать, если плата за свет слишком высока: директор БГЭС отвечает на вопросы
Свои вопросы вы можете оставлять под этой новостью
08:02
История с продолжением: старт продаж во второй очереди "Димитровских горок" 0
08:01
Доктор рассказала, почему пальмовое масло не вредно 9
08:00
Когда зима в удовольствие: что отличает Фольксваген Тигуан Офроад от других авто 0
07:50
Алтайский край вошел в число 10 самых веселых и находчивых регионов России 0
07:19
Элитную квартиру с четырьмя балконами продают в центре Бийска за 13 млн руб. 4
07:03
"Все еще трудно": изменилась ли работа транспорта в Барнауле при новом тарифе 5
06:32
Наглядные доказательства, почему стоит читать описание товара перед покупкой 1
06:17
Смог в Рубцовске: СГК приглашает горожан вместе контролировать проверки воздуха 0
06:01
Сильный ветер и резкое похолодание обрушится на Алтайский край 31 января 0
05:04
Мария Шарапова снялась с турнира в Петербурге из-за травмы 0
04:07
Найден способ восстановить удаленные сообщения в WhatsApp 1
03:20
СМИ: двух астраханских чиновников задержали по подозрению во взятке 1
02:04
Всего 400 "Яндекс.Телефонов" было продано в декабре 0
01:03
Участница Pussy Riot призналась в краже картины из Третьяковской галереи 2
00:12
Топилин призвал чиновников думать прежде, чем говорить 0
23:51
В СК рассказали, как Арашуковы воровали газ 0
23:38
Патриарх Кирилл высказался за льготы по выходу на пенсию для многодетных матерей 1
23:21
Пенсионер в США потребовал от Гвинет Пэлтроу $3 млн за столкновение на лыжах 0
22:57
Путин в шутку назвал главу Минэкономразвития туристом 0
22:39
Пираты освободили российских моряков, захваченных в Гвинейском заливе 0
22:21
Путин рассказал, что нужно делать россиянам для профилактики заболеваний 7
21:53
Матвиенко прокомментировала задержание сенатора Арашукова в Совфеде 2
21:39
На компанию Apple подали в суд из-за прослушки в FaceTime 0
21:23
Собянин поделился планами развития "Союзмультфильма" 0
20:49
Ученые выявили неожиданную опасность домашних кошек 4
20:31
Задержанный сенатор Арашуков заявил, что плохо владеет русским языком 9
20:06
В Барнауле восстановили движение по улице Малахова после "потопа" 2
19:47
АвтоВАЗ впервые поднял цены на легковушки Lada выше 1 млн рублей 3
19:18
Губернатор Томенко вошел в главный руководящий орган "Единой России" на Алтае 1
19:08
Коротко о главном: коммунальные аварии, топливо и морозы под -40 градусов
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 30 января
18:49
Александр Романенко сохранил пост главы алтайской "Единой России" 0
18:40
СМИ: у рижского мэра Нила Ушакова проходят обыски 7
18:21
Взрыв прогремел в частном доме в Рубцовске 0
17:50
Названы самые шумные города России 0
17:32
В Ленобласти школьники подожгли шапку на голове девочки и избили ее друга 4
17:23
Врио мэра Белгорода извинился за "непростительную ошибку" 1
17:15
Натуральную молочную продукцию изолируют от заменителей 0
17:04
Продажу вейпов несовершеннолетним запретили в Москве 0
16:55
Трамваям открыли движение по улице Малахова, где была авария на водоводе 0
16:49
В России стартовала продажа "единых" билетов в Крым на 2019 год 0
16:35
Сбербанк прокомментировал сообщения о звонках мошенников 2
16:27
Автомобили выстроились в пробки с обеих сторон старого моста в Барнауле 2
16:15
Сенатора от Карачаево-Черкесии задержали в Совфеде 1
16:09
Коммунальная авария на ул. Малахова в Барнауле ликвидирована 8
15:50
"День каннибала": в Химках физрук разрешила школьникам избить одноклассника 1
15:40
Крупные коммунальные аварии в Барнауле: что известно к этому часу 0
15:38
Самолет Москва – Барнаул экстренно вернулся в аэропорт из-за разгерметизации 6

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.