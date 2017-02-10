Фото: jcs-mossoveta.narod.ru
В Барнауле в рамках большого гастрольного тура по городам Урала, Сибири и Дальнего Востока покажут нашумевший мюзикл "Иисус Христос – суперзвезда".
Краевую столицу посетит санкт-петербургский театр "Рок-опера", репертуар которого славится своими лучшими постановками в России и за рубежом, такими как "Юнона и Авось", "Орфей и Эвридика", "Ромео и Джульетта", "Кентервильское привидение" и другими.
Как рассказали организаторы концерта, в составе театра народные артисты России, которые по сегодняшний день поражают своим вокальным и актерским мастерством. Рок-опера исполняется вживую. Театр славится полными залами и восхищением публики.
Зрителей ждет сочетание живого звука и искрометного света, костюмы от ведущих дизайнеров России, восхитительные декорации и великолепное мастерство актеров.
"Пластика и лаконичность – вот основные средства, создающие напряженную ткань спектакля. Эта опера о любви и предательстве, о противостоянии личности и толпы, о поиске ответов на вечные вопросы", – прокомментировали в концертно-театральном агентстве "Лига Арт".
Мюзикл пройдет в театре музкомедии 14 марта в 19:00.
Материал впервые опубликован 22 октября 2016 года
Комментарии
на какие мы не звери.)) В Омске попы возмутились.
Попы возмутились, потому чта про них рок=оперу не поставили.
ксли хрестанутые аозмутятся нада пойти в церковь и тоже возмутиться
Прости Господи этих дураков.
Вот как-то ваще не понятным остался сей жанр для моего мозга. Если не сказать грубее.
Абориген
Тренируй мозг!
Редакция решила потролить християн? Ну так то до марта у них есть время обидеться и оскорбиться...
Абориген Не пробовал развиваться?
спектаклю больше сорока лет, фильм по нему снят. О каких возмущениях носителей ряс тут идет речь?
Хватит уже таскать сюда этот заезженный хлам с очень некачественным переводом? Кто такой Джудас? Кто такой Джизес? Почему это дерьмо идёт под фонограмму? Хоть раз послушайте нормальное исполнение с Гилланом- никогда на эту поделку не пойдёте!
Посмотрите постановку театра Моссовета. На русском самая нормальная версия.