Заслуженному артисту России, бывшему губернатору Алтайского края Михаилу Евдокимову 6 декабря исполнился бы 61 год. В начале 80-х годов обычный парень из алтайской глубинки отправился покорять Москву. После учебы в областной филармонии он дебютировал на телевидении в программе "Огонек" и моментально стал популярным. Вскоре артиста пригласили в программу "Вокруг смеха". Именно благодаря ей его имя стало известно всему СССР. В последующие годы Михаил Евдокимов активно выступал на телевидении с монологами. Зачастую его героями становились обычные деревенские мужики. По случаю дня рождения нашего прославленного земляка предлагаем вспомнить лучшие выступления Михаила Евдокимова на сцене.
"Первые пародии"
Именно благодаря этому номеру в программе "Вокруг смеха", где он пародирует известных артистов – Владимира Этуша, Бориса Новикова и Юрия Никулина, Евдокимов получил известность. Примечательно, что таких разных по манере поведения артистов, с разными голосами и интонацией он пародирует на одном дыхании, смешно и забавно. Уже позже манера Евдокимова стала пользоваться популярностью у таких юмористов, как Максим Галкин.
"Баня"
Пожалуй, самый знаменитый монолог Михаила Евдокимова. Он рассказывает о своем возвращении из бани. "Солнце светит, башка сохнет. Иду спокойно, отдыхаю. Еще птицы классно пели. Молча иду, никого не трогаю", – говорит он. Именно в монологе "Баня" Евдокимов произносит знаменитую фразу: "Морда красная такая".
"Судьба"
Еще один блистательный монолог, автором которого является писатель Анатолий Трушкин. Михаил Евдокимов от имени старого деда из своего села рассказывает историю жизни: "От судьбы никуда не уйдешь".
"День трезвости"
История про то, как в субботу в одной деревне устроили день трезвости. Одним это решение понравилось, а для других стало настоящей трагедией.
"В раю"
Еще один монолог от Анатолия Трушкина, который он сочинил специально для Михаила Евдокимова. Рассказ алтайского мужика, побывавшего в раю. Герой рассказывает о том, как устроен другой мир и как в раю наливают по сто грамм.
"Изобретатель"
Очередной рассказ Михаила Евдокимова о деревенской жизни. В монологе говорится об изобретателе из деревни, который прочитал все книги в местной библиотеке.
"Тимофей помирает"
Алтайский старец в исполнении Михаила Евдокимова рассказывает о своем односельчанине – соседе, с которым прошла вся их жизнь вместе. Они даже женами обменялись, и вот сосед умирает. Один из самых грустных монологов артиста.
Комментарии
Хороший был человек...
+100000000000
"Хороший человек ― не профессия"
Вот это конкретно про Евдокимова и его поход в губернаторы.
Занимался бы своим делом и шутил бы до сих пор с Региной Дубовицкой...
6.12.2016 09:51
- гость -
+1000000000000000000000000000000000000000000
да
Все его творчество -глумление над образом русского мужика .
Это вы гдумитесь над памятью о Народном Губернаторе. Вас никто не знает и знать не будет, а о Народном Губернаторе в народе будут помнить вечно.
6.12.2016 17:46
Воланд
Судя по имени,о русском мужике ты ничего не знаешь.
Хороший Человек, хороший Губернатор!
Хороший Артист, плохой губернатор!
6.12.2017 08:24
- гость - чем он плохой губернатор был?то что хотел разогнать всю кормушку
Артист посредственный, юмор на любителя, по мне так и вовсе убогий, а как губернатор полнейшее ничтожество, короче не в свои сани сел. Как человек тоже не знаю, может ошибаюсь, но три жены это уже перебор, как говорят в народе, первая жена от Бога, вторая от людей, третья от черта!
Да никто не глумится над Евдокимовым, просто правду говорят, да еще вот вопрос, с чего это он по Вашему Народный?
Он был народный потому что за него проголосовало большинство.
6.12.2017 09:05
- гость -
Вы уверены, что имеете право вот так судить? Вы - идеальная личность, добившаяся высот в жизни и успевшая принести максимум пользы для народа?
А нынешний назначенец. И судить о нем плох он или хорош не нам.
Всего то 60 было бы... Упокой Господи душу раба твоего Михаила! Прости ему все согрешения - вольные и невольные.
Амик, а зачем вы комменты 2016 года публикуете?!
Странно судить хороший или плохой был губернатор. Насколько я помню, он и года не прогубернаторствовал...
6.12.2017 11:33
- гость -
Один год и четыре месяца.
Артист был интересный , стебался над народом , но добродушно , кому то это помогло над собой задуматься . А как губернатор - никакой , пафоса много , результатов ноль .
Хорошо запомнилось как в его год лучшие хлеба ушли под снег . Они , видите ли , уборку хотели завершить красиво , большими намолотами , а тут снег выпал . Новый то министр сельского хозяйства был с Кубани , не знал что климат у нас не приморский , а резко континентальный , неуч , вот и ушло лучшее зерно под снег и мороз .Министров своих понабрал по всему союзу ( или Москва подсунула ) А они ничего тут не знают , дипломы интересно хоть были у них .
Хорошо запомнилось как в его год лучшие хлеба ушли под снег .
Если за 12 лет правления нонешнего олигарха все неурожаи подсчитать то он и на завхоза не потянет. А вот его супруга третье место занимает среди богатых жен губеров читай олигархов.
Очень жаль что убили (заказали) его! Мешал кому - то!!! Думаю он порядок бы навел в крае!
6.12.2017 11:53
гость
А у нас для начала уборки необходим приезд губера и торжественное разрезание ленточки?
вы головотяпство крестьян на всех не раскидывайте.
6.12.2017 12:11
- гость -
каким образом было организовано убийство? кем?
Он за год с небольшим в качестве губернатора как следует проявить себя не успел не дали. Но искренне хотел помочь простым людям которых при нынешней власти и за людей то не считают. Он обладал качествами настоящего русского человека и народ его любил за это.
каким образом было организовано убийство? кем?
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Вы и в правду такой (ая) наивный (ая)?
Причём тут неурожай . В тот год был прекрасный урожай , но его оставили под снегом . А почему так получилось - посмотрите его архивное интервью новостям . На вопрос -" почему столько много хлеба ушло под снег " он и его министр сельского хозяйства ответили - просто хотели закончить уборку красиво - большими намолотами . Ищите , смотрите сами и узнавайте о работе народного губернатора , если вам интересно
А ещё узнайте как он послал далеко делегацию людей из соседней деревни пришедших поговорить по поводу закрытия мини заводика по переработке молока . Ему , народному губернатору , некогда было людей выслушать , к нем гости из Москвы пожаловали -Михайлов с а-ля компанией , они отдыхали , не до работы губернатору было .А у людей была последняя надежда на его вмешательство , но он так их по домам отправил , что им больше не захотелось с ним о чём либо разговаривать .
А как человека его , артиста , да жалко .
6.12.2017 12:14
- гость -
6.12.2017 12:11
- гость -
каким образом было организовано убийство? кем?
Опытнейший водитель губернаторского Мерса обгоняя шеркнул боком Тойоту и улетел в кювет... Самому не смешно?
А начальник УВД края снял сопровождение ГАИ перед убийством Евдокимова, это как?
А даже Путин снял начальника УВД края после убийства Евдокимова, это как?
6.12.2017 09:13
07:05
Да никто не глумится над Евдокимовым, просто правду говорят, да еще вот вопрос, с чего это он по Вашему Народный?
С того, что он единственный в стране, кто был действительно избран народом, в отличии от всех остальных "избранных".
А почему решили, что народ голосовал за Евдокимова, а не против Суриката, Назара и прочих?
А ничего что выборы были с примением грязных технологий. а именно команда Евдокимова организовала варяга с фамилией СУРИКОВ, так что в списках кандидатов оказалось два кандидата с фамилией СУРИКОВ и это самый "подкидной" оттянул таки голоса у А.А.Сурикова, если мне не изменяет память, как раз те самые 3% которых и не хватило действующему на тот момент губернатору для победы в первом туре. Не встаю сторону кого либо из кандидатов, я лишь хочу сказать что победа Евдокимова не была чистой, поэтому не стоит заикаться о его народности, не может быть народным губернатор таким образом выигравший выборы. Как-то так.
Евдокимова убили законы физики, а именно 200км/ч. Соблюдать нужно ПДД, нет у нас в крае дорог где можно гнать свыше 90км/ч. Вот не гнал бы опытнейший водила глядишь Миша и остался бы в живых и поднял край или опарофинися бы окончательно
6.12.2017 12:59
гость
Господа, мы уже почти 30 лет живём при капитализме, и пора бы уже усвоить, что за урожай отвечает фермер, а не губернатор и администрация края!
Всё с/х производство у нас в частных руках (ЗАО АО ООО и фермеры) они не ждут отмашки ни от министра с/х ни от губернатора.