Фото: управление по спорту и молодежной политики

Стрелок из Бийска, серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Сергей Каменский признан лучшим спортсменом Алтайского края в 2016 году.

Комиссия краевого управления спорта и молодежной политики подвела итоги ежегодного конкурса "Лучшие спортсмены и тренеры Алтайского края".

Именно Сергей Каменский по итогам года получит статуэтку "ОДА" – Олимпийская доблесть Алтая. В 2014 году стрелок также признавался лучшим спортсменом региона. 2016 год стал лучшим в карьере Каменского. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро он завоевал серебро из малокалиберной винтовки с 50 метров из трёх положений. Также спортсмен одержал победу на чемпионате Европы и в финале Кубка мира.

Также в десятку лучших спортсменов края попали тхэквондисты Анастасия Анохина, Альберт Гаун, пловец Андрей Гречин, фехтовальщица Виктория Ковалёва, гребец Андрей Крайтор, конькобежец Виктор Муштаков, сноубордист Андрей Соболев, легкоатлет Сергей Шубенков и борец Виталий Щур.

Лучшими инваспортсменами стали бийский пловец Роман Жданов, легкоатлет Артем Логинов, мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу Петр Филатов.

В номинации "Лучший тренер" в пятерку вошли тренер волейбольного клуба "Университет" Иван Воронков, тренер и отец Сергея Каменского Игорь, наставник Сергея Шубенкова Сергей Клевцов, заслуженный тренер России по тхэквондо Петр Маркин, а также тренер высшей квалификационной категории по плаванию лиц с ПОДА Елена Соколова.

Лучшей командой по игровым видам спорта Алтайского края стал волейбольный клуб "Университет", который в этом сезоне выиграл Высшую лигу "Б". Кроме того, сейчас подопечные Ивана Воронкова идут на третьей строчке в Высшей лиге "А".