Аспирант Алтайского технического университета Александр Брютов стал победителем Всероссийского открытого конкурса, проведенного при поддержке Министерства образования и науки РФ. Брютов — единственный представитель из Алтайского края среди ста участников конкурса, который получил Президентскую стипендию с правом годового обучения за границей.

Александр Брютов – аспирант второго года обучения кафедры двигателей внутреннего сгорания по специальности "Теплофизика и теоретическая теплотехника" факультета энергомашиностроения и автомобильного транспорта. По итогам Всероссийского конкурса он пройдет стажировку по курсу энергетики и программе интенсивного английского языка в Университете Миссури, который входит в число 400 лучших вузов мира по версии рейтингового агентства Times Higher Education (THE).

Всероссийский открытый конкурс проводился с 23 декабря по 26 марта 2016 года. Ежегодно заявки на участие подают сотни студентов и аспирантов, но только лучшие из них получают возможность провести научные исследования в ведущих зарубежных университетах. В этом году победителями, кроме Александра из Алтайского края, стали 40 студентов и 60 аспирантов России.

Отметим, что на одну стипендию выделяют не более 24 тысяч долларов. Эта сумма полностью покрывает расходы стипендиата на годовое обучение, оформление визы, проезд до места обучения и обратно, проживание, медицинскую страховку и оплату местного транспорта.

Научная работа Александра Брютова посвящена моделированию экологических характеристик поршневых двигателей с искровым зажиганием на основе термодинамических и кинетических моделей фронтального и объёмного горения. Александр является автором 30 опубликованных научных и учебно-методических работ, неоднократно становился победителем и призером всероссийских и международных научно-исследовательских конкурсов и конференций, является обладателем грантов, "Молодым исследователем 2015 года" Алтайского края по направлению "Технические науки".