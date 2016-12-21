Фото: vk.com/barneos22
Столкновение маршрутки и пассажирского автобуса большой вместимости произошло на остановке в Барнауле днем 21 декабря.
О ДТП сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. "Авария на остановке "Мастерские" в сторону Павловска. 47-е маршрутное такси въехало в 19-й автобус", – написал автор заметки.
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Отметим, что в среду в краевой столице уже имело место ДТП с участием двух автобусов. Так, на остановочном пункте "Смирнова" столкнулись две "десятки".
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И где же фото ?