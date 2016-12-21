Фото: vk.com/barneos22
Жители Алтайского края и столицы региона делятся в социальных сетях видеозаписями и снимками разбушевавшейся стихии. На кадрах, которые размещены в группе Barnaul 22 "ВКонтакте", практически нулевая видимость и зафиксированы последствия различных аварий.
Отметим, что на территории края действует штормовое предупреждение, а из-за штормовой погоды на трассах региона возникла сложная обстановка. В итоге в целях безопасности были перекрыты трассы Алейск – Петропавловское – Смоленское и Змеиногорск – Рубцовск.
Автомобилисты в течение всего дня сообщают о нулевой видимости на дорогах, сильных порывах ветра и гололеде, а также снежных заносах. Об этом же сообщают горожане и жители края, зафиксировавшие непроглядный буран на видео.
Из-за непогоды на дорогах Барнаула и Алтайского края произошло немало ДТП. Спасатели и полиция просят водителей в этот день соблюдать максимальную осторожность.
Комментарии
после видео с дороги вспомнилось как с трассы улетал... Ни один попутный грузовик достать не мог, все петли по отрывали. МЧС-ники достали пожаркой, за балку стропу привязали и...вуаля. Что интересно, пока сидели ещё 4 машины на участке длинной в 25о-300 метров сошли, кто-то на нас засмотрелся, кто-то думал дорога поворачивает.