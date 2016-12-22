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Опрос, проведенный сайтом по поиску работы Зарплата.ру, показал, что жители Барнаула массово намереваются подрабатывать в новогодние праздники.

Как отмечают организаторы исследования, 95% барнаульцев не собираются работать непосредственно в новогоднюю ночь. А вот на полноценный девятидневный отдых рассчитывает куда меньше людей — менее 75%.

Среди тех, кому придется трудиться в праздники, – продавцы (17%), бухгалтеры и работники банков (15%), а также таксисты (9%).

Если говорить о добровольном желании подработать, то таковых среди участников опроса 27%. "В качестве подработки горожане выбирают работу в офисе, уборку квартир и дополнительные смены на своей же работе", – отмечают авторы опроса.

Отмечается, что в исследовании приняли участие 944 человека. Опрос проводился с 5 по 20 декабря 2016 года среди зарегистрированных пользователей Зарплата.ру в Барнауле.