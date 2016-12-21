Фото: youtube.com
Исследователь Койот Питерсон заставил насекомое, которое является одним из видов тарантулового ястреба (Pepsis formosa), укусить себя в руку. Последствия этого сняли на видео и разместили на YouTube-канале Brave Wilderness, пишет "Лента.ру".
Подчеркивается, что насекомое, относящееся к семейству дорожных ос, обычно не трогает людей и животных, а охотится лишь на пауков. Самки этих ос имеют жало длиной чуть более половины сантиметра.
Отмечается, что боль от укуса длится порядка пяти минут, а ученые оценивают ее в максимальные четыре балла по шкале Шмидта. Согласно ей, укус пчел равен одному баллу, а шершня — двум баллам.
Издание отмечает, что насекомые Pepsis formosa парализуют тарантулов и откладывают в них яйца. После того, как личинки вылупляются, они питаются тканями еще живых пауков.
Опубликованная запись длится порядка 20 минут, однако настоящая боль начинается с 13-й минуты.
Комментарии
Не понимаю я таких людей
не укус, а ужаливание
Не ужаливание,а удаление.
уже отпардонил если в чо
Так он его не укусил, че он орет то??