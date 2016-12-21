Новогодняя сказка все ближе. Уже совсем скоро барнаульцы увидят уникальное 3D-представление "Новогоднее чудо", которое впервые пройдет в столице Алтайского края.

Как сообщила режиссер-организатор мероприятия Виктория Романова, сегодня, 21 декабря, у здания храма Иоанна Богослова состоялась итоговая планерка, во время которой организаторы и представители администрации города обсудили завершающие этапы работы над мероприятием.

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С понедельника, 26 декабря, площадку перед храмом будут очищать от снега, чтобы увидеть сказку могли как можно больше зрителей.

С этого же времени технические специалисты команды организаторов завозят сюда оборудование для трансляции проекций.

А в это время главные действующие лица продолжают репетиции. Одна из них прошла в резиденции алтайского Деда Мороза. В общем, сказка обещает быть по-настоящему волшебной.

Как уже сообщало ИА "Амител" , 31 декабря на стене храма Иоанна Богослова зрители увидят вариацию русской сказки, герои которой знакомы нам с детства. Сюжет построен на основе истории "12 месяцев". Главные герои – маленькая девочка Настенька и Дед Мороз.

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Месяцы расскажут им о том, как красив бывает Алтайский край и его столица в разное время года.

Уникальность представления еще и в том, что оно готовилось на протяжении года, чтобы показать всю красоту нашего края и его столицы в разное время года. Сейчас собранный видеоматериал передан на обработку специалистам, которые переведут визуальные образы людей, зданий, явлений природы в 3D-проекции.

Но и это еще не все: организаторы намерены удивлять и радовать своих зрителей. Так, для гостей праздника приготовлены пять тысяч "волшебных палочек". Вместе с Дедом Морозом дети и взрослые смогут загадать желания. Также для гостей праздника приготовлено много других сюрпризов.

Напомним, грандиозное представление состоится 31 декабря в 17:30 по адресу: ул. Шумакова, 25.