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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал разговоры российского президента Владимира Путина с американским коллегой Бараком Обамой по "красному телефону", пишет ТАСС.

Комментируя сообщения СМИ о том, что президент Соединенных Штатов для обсуждения с Путиным проблемы хакерских атак воспользовался "красным телефоном" прямой связи Вашингтона с Москвой, Песков отметил, что данная линия связи является обычной закрытой, которую главы государств используют для переговоров по телефону. Песков отметил, что по данной линии ведутся все переговоры президентов двух стран.

По словам представителя Кремля, во время разных переговоров президент США не раз упоминал кибератаки, которые якобы были совершены хакерами из РФ. При этом Песков отметил, что Москва не получила "вразумительного обоснования этих обвинений, <...> факты конкретные или еще что-либо". Таким образом, заявляет пресс-секретарь Путина, данные объявления являются голословными и не подкреплены аргументацией.

Кроме этого, Кремль полагает, что отношения двух стран находятся в печальном состоянии, их сопровождает "крайняя степень недоверия". Песков подчеркнул, что Путин "последовательно выступает за то, чтобы из этого состояния наши отношения выводить".