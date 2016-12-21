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Минтранс РФ заявил о приостановке авиасообщения с Таджикистаном

, ИА "Амител"
Авиасообщение будет приостановлено с 0:00 часов 22 декабря из-за отказа таджикской стороны разрешить полеты АК "Ямал" в Душанбе

Фото: snim.net

Авиасообщение между Россией и Таджикистаном приостановят с 0:00 четверга, 22 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минтранс РФ, который подтверждает свои действия.

Агентство пишет, что причиной этого послужил отказ Минтранса Таджикистана разрешить полеты авиакомпании "Ямал" из подмосковного аэропорта Жуковский в Душанбе в зимнем сезоне 2016-2017 годов. При этом в Министерстве транспорта сообщили, что сейчас авиавласти обеих стран ведут переговоры, "чтобы не прерывать авиасообщение".

Российское ведомство предупредило, что за Москвой остается право остановить воздушное сообщение, если таджикская сторона не будет следовать обязательствам, которые взяла на себя. В Минтрансе РФ подчеркнули, что отказ авиавластей Таджикистана "разрешить полет российской авиакомпании "Ямал" по маршруту Худжанд — Жуковский, ссылаясь на отсутствие паритета, неправомочен".

В Минтрансе Таджикистана заявили, что из-за того, что таджикская сторона не назначила второго авиаперевозчика на данном направлении и в целях соблюдения паритетности, вопрос о предоставлении эксплуатационного разрешения на регулярные полеты "Ямал" в сезоне зима 2016-2017 не представляется возможным. Республиканский Минтранс полагает, что авиакомпания не имела права открывать продажу билетов на этом направлении.

Агентство напоминает, что 7 ноября РФ и Таджикистан достигли договоренности развивать авиасообщение между странами в полном объеме. В российском ведомстве подтвердили, что таджикская сторона согласовала с авиакомпаниями России полеты из Жуковского.

Полеты между странами выполняют две таджикские авиакомпании — Tajik Air и Somon Air и четыре российских перевозчика — "Уральские авиалинии", "Россия", "Сибирь" (S7), "ЮТэйр". В августе Росавиация выдала разрешение на полеты в Душанбе из подмосковного аэропорта Жуковский авиакомпаниям "ВИМ-Авиа", "Ямал" и "Уральские авиалинии". 

Во вторник, 20 декабря, российское Министерство транспорта заявило о попытках таджикской стороны пересмотреть эти договоренности. В ведомстве отметили, что Душанбе в нарушение протокола от 7 ноября не выдает разрешения на полеты. Российский Минтранс выразил протест данным попыткам пересмотреть договоренности и призвал таджикских коллег следовать обязательствам, которые они на себя взяли.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

22.12.2016 10:28
- гость -

И пусть своих "тоже русских" прихватят домой)

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