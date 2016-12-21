Фото: youtube.com

Врачи и медсестры из Новосибирска поучаствовали в интернет-флешмобе Mannequin Challenge, суть которого заключается в создании иллюзии остановки времени на видео. Соответствующий ролик из операционных медики опубликовали на видеохостинге YouTube, пишет "Российская газета".

Издание отмечает, что хирурги изобразили манекенов, замерев в разных позах на рабочих местах.

В Сибирском федеральном биомедицинском исследовательском центре имени академика Мешалкина газете рассказали, что данной акцией "Останови время" врачи "решили напомнить пациентам о важности внимательного отношения к здоровью и своевременной диагностики".

Медики подчеркнули, что во время съемок ролика пациентов в клинике уже не было, поскольку флешмоб прошел после завершения рабочего дня.

"РГ" напоминает, что данный флешмоб запустили в сети в 2016 году. Его участники неожиданно замирают, как в детской игре "Море волнуется раз", а один человек в это время снимают сцену на камеру. В итоге происходящее выглядит так, будто время остановилось, а все люди "заморозились" в случайных позах.