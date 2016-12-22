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Полиция в Алтайском крае разыскивает мошенников, обманным путем похитивших у пенсионерки из Славгорода около полумиллиона рублей.

Как сообщают в ГУ МВД по Алтайскому краю, 62-летняя женщина осенью приобрела через интернет-сайт медицинский препарат. Вскоре ей позвонил некий мужчина и представился сотрудником организации, в которой она приобретала препарат.

Незнакомец рассказал пенсионерке об "акции", которая позволяет бесплатно провести комплексное медицинское обследование. Для диагностики у женщины попросили несколько ее волос и ногтевых срезов.

Женщина выполнила это условие, а через некоторое время ей позвонили и сообщили, что у нее якобы диагностирована серьезная болезнь. Была названа и сумма лечения — около миллиона рублей. При этом незнакомец пояснил, что пенсионерке дешевле будет приобрести специальный препарат, который может ей помочь.

Когда жительница Славгорода перевела звонившим около 500 тысяч рублей, их телефоны перестали отвечать. Только после этого пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенников.

"Сотрудники полиции установили, что абонентские номера, с которых звонили потерпевшей, зарегистрированы в Москве", – указывают в ГУ МВД. По данному факту возбуждено уголовное дело.