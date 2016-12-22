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Пенсионерка на Алтае отдала мошенникам 500 тыс. руб. за "чудо-препарат"

, ИА "Амител"
Полиция установила, что номера звонивших женщине злоумышленников зарегистрированы в Москве

Фото: newstracker.ru

Полиция в Алтайском крае разыскивает мошенников, обманным путем похитивших у пенсионерки из Славгорода около полумиллиона рублей.

Как сообщают в ГУ МВД по Алтайскому краю, 62-летняя женщина осенью приобрела через интернет-сайт медицинский препарат. Вскоре ей позвонил некий мужчина и представился сотрудником организации, в которой она приобретала препарат.

Незнакомец рассказал пенсионерке об "акции", которая позволяет бесплатно провести комплексное медицинское обследование. Для диагностики у женщины попросили несколько ее волос и ногтевых срезов.

Женщина выполнила это условие, а через некоторое время ей позвонили и сообщили, что у нее якобы диагностирована серьезная болезнь. Была названа и сумма лечения — около миллиона рублей. При этом незнакомец пояснил, что пенсионерке дешевле будет приобрести специальный препарат, который может ей помочь.

Когда жительница Славгорода перевела звонившим около 500 тысяч рублей, их телефоны перестали отвечать. Только после этого пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенников.

"Сотрудники полиции установили, что абонентские номера, с которых звонили потерпевшей, зарегистрированы в Москве", – указывают в ГУ МВД. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

22.12.2016 11:03
Filin

неужели люди деньги сами рисуют, что так легко отдают? 62 года - это еще не старческий маразм, аднака

0  0
22.12.2016 11:11
- гость -

Давайте чесна пенсионерками называть тех, кто на пенсию живет, а это не пенсионерка: 500000 руб.! ага щас, у пенсионерки такие деньги.

0  0
22.12.2016 11:14
- гость -

62 года ещё не маразм. Может, как пришли, так и ушли?)))

0  0
22.12.2016 11:14
- гость -

62 года ещё не маразм. Может, как пришли, так и ушли?)))

0  0
22.12.2016 11:15
Пенсионеро

А хде можно купить этот чудо препарат?

0  0
22.12.2016 11:15
larisa2011

у некоторых и в 50 маразмы!!!! а тут видимо за лето сезон в славгороде хату насдавала вот и баблосы есть!!! кто там в славгороде кроме бюджетников работает то??? все в погребах все лето живут!!! но свою квартиру сдам!! несколько ее волос и ногтевых срезов. - странно что не серу из ушей, было бы более точно!

0  0
22.12.2016 11:18
- гость -

старушка-процентщица.

0  0
22.12.2016 11:31
- гость -

Вот такие доверчивые они. дети войны. Выросли в других условиях и до сих пор верят людям и всяким проходимцам. Отдала все деньги что накопила на похороны , наверняка вместе с дедом, одной столько не накопить.

0  0
22.12.2016 11:32
- гость -

Бабло есть-ума нету.

0  0
22.12.2016 11:35
- гость -

какие нафиг дети войны?

0  0
22.12.2016 11:37
- гость -

Чудовищно даже не то, что никто из местных прихожан на амик не осудил воров, а то , что все завистливо стали обсуждать где же бабка денег стока наскребла. Живут вдвоем с дедом натуральным хозяйством, пенсию складывают на сберкнижку...

0  0
22.12.2016 11:38
FDP

Вае просто, все хотят жить даже если не знают зачем. И пенсионеры судя по теме весьма обеспечены

0  0
22.12.2016 11:41
FDP

Конечно воры должны быть наказаны, но стаким заработком они недосягаемы.

0  0
22.12.2016 11:44
- гость -

Хотя живут в моске ехать далеко не надо тооько лови.,

0  0
22.12.2016 11:45
- гость -

Дети войны? Какой? Вьетнамской, Афганской? 62 года. 1954 год рождения!

0  0
22.12.2016 11:45
larisa2011

это тока они попросили пол ляма, а сколько там лямов было одному деду известно!!!)))) так что если легко пришли, то видимо так же легко было и отдавать, по ногтю и волосу обследование!!! это простите!!!

0  0
22.12.2016 11:51
- гость -

22.12.2016 11:45 - гость -

послевоенные дети думаешь отличались по сознанию? вот рожденные в 70-е уже другие...

0  0
22.12.2016 11:53
- гость -

Другие это дети путина 2000-2016 года рождения

0  0
22.12.2016 11:55
- гость -

11:37 мы не суд чтобы осуждать. А до признания их таковыми не имеем права.

0  0
22.12.2016 12:00
дэд марос

- гость - 22 декабря 2016 г. 11:37 чудовищно не это, чудовищно жить без применения мозга. кроме прочего, именно эта категория людей является целевой аудиторией всяких кредитных кооперативов.

ЗЫ воры и мошенники всегда были, наказывать их безусловно надо. но надо еще и виктимным поведением не привлекать к себе внимания всяких проходимцев.

0  0
22.12.2016 12:57
- гость -

ничо себе - какие деньги у пенсионэров имеются...

0  0
22.12.2016 13:20
Элвис

Сразу видно, - у кого из отписавшихся есть пенсионеры- родители.

0  0
22.12.2016 13:22
Берти Вустер

бальным детям бы лучше отдавали, все равно просохатят балбесы.

0  0
22.12.2016 13:43
- гость -

larisa2011 тебе и 50 нет, а скудоумие так и блещет...

0  0
22.12.2016 17:19
Элвис для Берти Вустер

Они не осознают, что отдают деньги мошенникам!!! ясно теперь? При чем тут дети?? )))

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22.12.2016 18:53
Берти Вустер

Элвис для Берти Вустер 22 декабря 2016 г. 17:19 ну раз блаженные такие то пусть в дурке живут.

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