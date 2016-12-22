Фото: nsktv.ru
Полиция в Барнауле разыскивает водителя автомобиля, сбившего накануне вечером в поселке Казенная Заимка пешехода-девочку и оставившего место происшествия.
Как сообщили в городской ГИБДД, ДТП случилось 20 декабря на улице Арбатской в районе дома №77.
"Произошло дорожно-транспортное происшествие – наезд на пешехода-девочку неустановленным автомобилем под управлением неустановленного водителя, который с места происшествия скрылся", – указывают в Госавтоинспекции.
В ведомстве также уточняют, что группой по розыску в связи с произошедшим разыскивается автомобиль "джип" темного цвета.
Барнаульцев, располагающих какими-либо данными о случившемся, просят обращаться по телефонам 393-544, 393-554, 393-605, 391-090, 393-555 или 02.
Комментарии
Сбил сволочь и оставил лежащую на морозе ...
От судьбы своей всё равна не скроется.
Как бесят эти , которые носятся в жилой зоне как по трассе. После того, как сделали Арбатскую, каждый второй там несется, что летом, что зимой
Настоящий крутомен али крутовумен за рулем был(а)!!!!
Просто за рулём очередной долболещ с дешёвыми понтами.Опять какой-то катается на папиной машинке.