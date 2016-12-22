Фото: saroblnews.ru

Тарифы ЖКХ на 2017 год устанавливают власти Алтайского края – в данный момент приняты решения о взимании платы за тепло и горячую воду для жителей Рубцовска.

"Для потребителей города Рубцовска решениями управления по тарифам от 19.12.2016 №649 и от 19.12.2016 №662 установлены тарифы на тепловую энергию и горячую воду на 2017 год", – проинформировали в региональном управлении по государственному регулированию цен и тарифов.

В ведомстве уточняют, что в Рубцовске была актуализирована схема теплоснабжения города. Документ оговаривает, что МУП "Рубцовские тепловые сети" и ООО "Инвестиционно-девелоперская компания" утратили статус единой теплоснабжающей организации Рубцовска, а сей статус получило АО "Барнаульская тепломагистральная компания".

Читайте также: Как вырастут тарифы на электроэнергию в Алтайском крае в 2017 году?

Решение управления по госрегулированию цен и тарифов сводится к тому, что потребители Рубцовска по южному, западному и северному контуру будут оплачивать отопление по единым тарифам.

Так, с 1 января по 30 июня 2017 года тариф установлен на уровне 1546,74 руб./Гкал (с учетом НДС), а с 01 июля по 31 декабря – 1933,43 руб./Гкал (с учетом НДС).

Читайте также: Дмитрий Медведев рассказал, как будут расти тарифы ЖКХ в 2017 году

Также отмечается, что тарифы на горячее водоснабжение для рубцовских потребителей "Барнаульской тепломагистральной компании" с 1 января по 30 июня составят 110,87 руб./куб. м, а с 1 июля по 31 декабря – 137,16 руб./куб. м.

Отметим, что ранее в Алтайском крае утвердили тарифы на 2017 год на электроэнергию для населения и приравненных к нему потребителей.

Если говорить о прогнозах на следующий год, то совсем недавно премьер-министр России Дмитрий Медведев подчеркнул, что тарифы ЖКХ в стране не будут расти выше уровня инфляции. По словам главы правительства, инфляция ожидается на уровне 4%, а значит, и рост тарифов должен "ужаться" в эти показатели.