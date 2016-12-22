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Десятилетняя девочка и ее 32-летняя мать погибли при пожаре, произошедшем в ночь на 22 декабря в селе Новоповалиха Первомайского района, сообщили в управлении Следственного комитета по Алтайскому краю.
Тела женщины и ее дочки были обнаружены при тушении пожара. По данному факту проводится доследственная проверка.
Согласно предварительной информации, причиной пожара стал находившийся в доме газовый баллон. Также отмечается, что еще двое детей погибшей женщины двенадцати и семи лет, а также ее знакомая, находившаяся в гостях, не пострадали — они сумели своевременно спастись.
В данный момент устанавливаются все обстоятельства трагедии.
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