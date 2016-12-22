Фото: katun24.ru
Первый ребенок появился на свет в новом перинатальном центре, открытие которого состоялось в четверг, 22 декабря, в Барнауле.
Как сообщает Катунь 24, новорожденную девочку назвали Машей. Современное медицинское учреждение уже вовсю принимает пациентов.
Сегодня перинатальный центр продемонстрировали губернатору Алтайского края Александру Карлину, сопредседателю ОНФ в регионе Якову Шойхету, депутату Госдумы Валерию Елыкомову и членам краевого парламента.
Напомним, что центр расположен на территории медицинского кластера. Инвестиции в проект, который удалось реализовать за рекордные два года, составили около трех миллиардов рублей.
Учреждение получило название "ДАР" – аббревиатура расшифровывается как "Дети. Алтай. Россия".
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Отличная новость.