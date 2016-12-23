Пятница, 23 Декабрь, 10:13

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Нравится ли вам новогоднее оформление Барнаула?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 60,86
€ 63,56
Brent
$ 52,5
-18°
Обь
80см +1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый год – 2017 Пресс-конференция Владимира Путина - 2016Убийство посла России в Турции
Новости

Топ-менеджер ИСК "Союз" Елена Греб: "Семья – главное в жизни"

, ИА "Амител"
Представитель крупнейшей строительной компании Алтая о семейных ценностях, детях и жилом комплексе "Времена года"

Красивая, молодая, умная. Заместитель генерального директора по экономике и финансам инвестиционно-строительной компании "Союз" Елена Греб успешно совмещает роль жены и мамы двоих детей с ролью бизнес-леди. Именно эта компания ведет застройку крупного барнаульского квартала 2010 ("Времена года"). Квартала, который она называет по-настоящему семейным. Почему?

— Елена Владимировна, вы молодой руководитель, но уже с большим опытом работы в компании. Как удается успевать быть хорошим топ-менеджером и мамой?

— Работу надо любить. Полноценно в "Союзе" я стала работать только после университета, у меня высшее экономическое образование. Но практиковаться стала с 14 лет. Кирпичи сама, конечно, не выкладывала, но со многими тонкостями строительной сферы знакома. Впрочем, жизнь не стоит на месте, всегда необходимо пополнять свои знания и повышать компетенцию. Потому и топ-менеджмент в нашей компании часто проходит дополнительное обучение, сотрудники принимают участие в бизнес-тренингах ведущих российских экспертов.

А уж быть хорошей мамой — это еще более важная задача для меня. Я провожу с семьей, с маленькими сыном и дочкой все вечера и выходные дни. Мы много гуляем, берем детей по возможности в любые поездки по России и миру. Лучший семейный отдых — путешествия, пусть даже недалеко.

Семья — главная ценность в моей жизни, но это ценность и для нашей компании. Комплекс "Времена года" — отличный пример комфортного, современного и семейного жилья.

— Почему семейного?

— "Времена года" — это современные и надежные дома, уютные квартиры с удобной планировкой, подземные парковки, закрытая внутренняя территория, безопасные и "умные" детские площадки.

— "Умные"?

— Они зонированы по возрасту. Для самых маленьких — качели и песочницы. Для тех, кто постарше, — карусели, качели, горки. Для подростков — баскетбольные, волейбольные и другие спортивные площадки. Все объекты безопасные, сделаны из современных качественных материалов.

— Вы, как мама, спокойно отпустили бы своих детей на такую площадку?

— Конечно. Мы в компании очень щепетильны в таких вопросах. Безопасность — один из главных принципов нашей застройки. Все дворы в комплексе закрыты, можно не беспокоиться, что дети будут играть под колесами паркующихся автомобилей.

Еще, знаете, очень важный момент — социум. Люди постарше сейчас любят вспоминать, как все детство проводили на улице. А сейчас дети сидят в компьютерах, планшетах, телефонах, перед телевизорами. Я сама ребенком любила учиться, читать книги, пела, танцевала и своих детей приучаю к развивающим играм, книгам. И, конечно, мы часто ходим во двор к другим деткам. Общение в таком возрасте с ровесниками очень важно. Вот еще одно преимущество закрытого двора: дети и с компанией, и под присмотром.

— А сами бы переехали во "Времена года"?

— Меня пока полностью устраивает мое жилье. Но, честно скажу, если бы по каким-то причинам пришлось переезжать, то это были бы "Времена года". Серьезно. Не потому, что дома строит наша компания и я должна продвигать наш продукт. Там действительно очень хорошо. Приходите, убедитесь.

— Кстати, да. У вас недавно появилась новая в регионе услуга — шоу-рум?

— В крупных городах застройщики давно делают несколько квартир в доме выставочными: в настоящем доме, с ремонтом, мебелью. И мы весной такие сделали. У нас очень много потенциальных покупателей посещают шоу-румы. Намного удобнее, чем смотреть на недостроенное жилье. Но, конечно, мы проводим экскурсии и по самой стройке. Вы можете увидеть будущую квартиру.

— Ваш комплекс — это уже класс комфорт. На такое жилье высок спрос?

— Да, если несколько лет назад застройщики уделяли большое внимание жилью эконом-класса, то сейчас в тренде сегмент "комфорт". Люди стали реже покупать инвестиционное жилье — малогабаритные квартиры для последующей сдачи в аренду. Сегодня многие улучшают свои жилищные условия, а потому выбирают более основательно. Покупатели стали требовательны к качеству жилья. Мы и раньше строили качественные дома, но теперь есть возможность обратить внимание на детали.

Понятно, что возможности у всех застройщиков разные. Кто-то может строить по одному дому, кто-то комплексно. Мы сейчас сконцентрированы именно на комплексной застройке. Это, во-первых, получается дешевле. А во-вторых, все-таки точечная застройка имеет немало минусов для жителей. Одно дело, когда выходишь из дома, тут тебе чистые и чищеные дорожки, парковка рядом, вокруг благоустроенная территория. И совсем иначе — частный сектор с бараками вокруг или проезжая часть в метре от подъезда.

Жилой комплекс "Времена года" – микрорайон в границах улиц С. Ускова, Взлетная, Власихинская и пр. Энергетиков на юго-западе Барнаула. Сдано в эксплуатацию и заселено 3 дома, в ближайшие месяцы будет сдан еще один дом. 

— То есть кризис мы пережили?

— Не скажу, что мы как-то сильно почувствовали кризис. Я в принципе сторонник позитивных мыслей и хорошего настроения. В сложной ситуации надо работать, не опускать рук, бороться за светлое будущее. Да, объемы строительства немного сократились. Но, с другой стороны, кризис — это время возможностей. Важно вовремя принять правильное решение!

— Елена Владимировна, недавно в СМИ появилась информация, что в Барнаул приезжал известный российский артист Дмитрий Дюжев, и приезжал именно в "Союз". Зачем?

— Дмитрий Дюжев стал лицом нашей рекламной кампании. Скоро вы услышите ее по радио, увидите рекламные баннеры. Очень позитивный человек и очень семейный. Это отлично вписывается в нашу концепцию комплекса "Времена года".

На правах рекламы


Смотрите также
Партнёры

Уважаемые читатели!
По данной теме комментарии не принимаются.


Архив новостей
< декабрь 2016  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
10:04
Больше трех часов горит здание радиозавода в Барнауле 2
10:00
Впервые на Алтае начали выпускать воду для детей 0
09:56
Аспирант АлтГТУ стал обладателем Президентской стипендии 0
09:50
Александр Карлин назначил нового руководителя Госинспекции 0
09:45
Количество погибших от "Боярышника" в Иркутске выросло до 74 человек 10
09:31
"Алтайбаскет" закончил выступление в 2016 году очередным поражением 0
09:22
Вода вернулась в дома Барнаула, которые пострадали от коммунальной аварии 1
09:05
Топ-менеджер ИСК "Союз" Елена Греб: "Семья – главное в жизни" 0
09:01
Американец набросился в самолете с оскорблениями на дочь Трампа Иванку 11
08:45
Алтайский Роспотребнадзор: подарки для губернаторской елки безопасны 3
08:30
В Белокурихе открывается новая горнолыжная трасса длиной 580 метров 0
08:16
Административное здание горело в Алтайском крае минувшей ночью 1
07:46
Ежегодная большая пресс-конференция Путина в цифрах и фактах. Инфографика 31
07:24
ДАР: как выглядит ультрасовременный перинатальный центр в Барнауле. Фото 46
07:03
Двухэтажный коттедж-трансформер продают в Барнауле за 25,5 млн руб. Фото 35
06:44
Астропрогноз: что нас ждет в петушином 2017 году 8
06:23
Мороз, снег и метели ждут жителей Алтайского края 23 декабря 1
06:01
Сколько придется заплатить за незаконный сруб новогодней ёлки? 0
03:27
Шотландские ученые рассказали, почему люди размножаются при помощи секса 5
02:06
Шойгу объявил о ликвидации Спецстроя 2
01:09
Автора "Прибытия" Дени Вильнева зовут снимать новую "Дюну" 0
00:17
Неизвестное свойство, или Почему все-таки стоит пить кофе по утрам? 1
23:16
Мединского назвали "Человеком года" за вклад в развитие российского кино 0
22:08
Новым вице-премьером Крыма назначили бывшего зама Улюкаева 0
21:01
Внук Иосифа Сталина умер в Москве 5
20:13
Путин заявил, что Россия превосходит любого потенциального агрессора 49
19:52
Волонтеры разыскивают родственников потерявшего память пенсионера 0
19:24
2ГИС назвал самые популярные компании 2016 года в Барнауле 0
19:08
Коротко о главном: новые тарифы, капремонт и очередной барнаульский потоп
Портал Amic.ru предлагает своим читателям подборку главных новостей за 22 декабря
18:51
Сибиряков ждут 50-градусные морозы – синоптики 0
18:23
Песков назвал "невменяемым" автора статьи об убийстве посла в NY Daily News 0
18:06
Последствия коммунальной аварии устраняют на улице Глушкова в Барнауле 1
17:52
Первый ребенок появился на свет в новом перинатальном центре в Барнауле 1
17:34
Это его право: Песков о планах Навального пойти на выборы президента 2
17:27
Бомбу искали и не нашли в рубцовском лицее 0
17:16
Момент взрыва газового баллона в московском метро. Видео 0
17:06
Барнаул входит в ТОП-5 столиц регионов РФ с нулевым муниципальным долгом 0
16:56
Очередная зимняя река: в Барнауле произошла новая коммунальная авария. Фото 5
16:35
Популярность России у американцев снизилась до уровня времен холодной войны 10
16:24
Жителя Алтая осудили за убийство визитера, который не хотел уходить 1
16:15
Кадыров раскритиковал статью NY Daily News об убийстве посла Карлова 6
16:07
Прощание с убитым в Турции послом Андреем Карловым проходит в Москве 0
15:52
Тот самый "Оливье": как готовили любимый салат 150 лет назад 24
15:41
Бойкот, или Почему Россию хотят лишить чемпионата мира по биатлону? 6
15:34
На Украине раскритиковали полученные от США беспилотники "каменного века" 4
15:24
Бухгалтера на Алтае обвиняют в хищении 4,4 млн руб. из федеральной казны 4
15:16
Газовый баллон взорвался возле станции метро "Коломенская" в Москве 0
15:08
Пожар унес жизни 10-летней девочки и ее мамы в Алтайском крае 0
14:56
Топ самых добрых и полезных мультиков для детей 5
14:49
Впервые почти за 40 лет в пустыне Сахара выпал снег. Фото 3

© 1999 — 2016, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.