Фото: avito.ru

Двухэтажный кирпичный дом площадью 300 квадратных метров продают в Барнауле за 25,5 миллионов рублей. Как уверяет продавец, здание может быть пригодно под офисные помещения или даже способно трансформироваться в медучреждение.

На первом этаже коттеджа находится прихожая, котельная, два холла, кухня, раздельный санузел, гостиная, две комнаты, а на втором – холл, три спальни, санузел, кладовая.

"В коттедже сделан хороший ремонт, отличная дорогая лестница, удобная планировка. Остается вся мебель. Отопление газовое, установлен мощный газовый котел, водонагреватель. Коттедж расположен на "красной линии" по улице Матросова. Удобная транспортная развязка. Можно приобрести под офисные помещения или медучреждение", – говорится в объявлении на сайте Avito.ru.

Что касается участка, на котором стоит дом, то он имеет площадь в семь соток и огорожен кирпичным забором.

Собственник рассматривает вариант обмена коттеджа на четырех- или пятикомнатную квартиру в новом доме с доплатой.

