Фото: avito.ru
Двухэтажный кирпичный дом площадью 300 квадратных метров продают в Барнауле за 25,5 миллионов рублей. Как уверяет продавец, здание может быть пригодно под офисные помещения или даже способно трансформироваться в медучреждение.
На первом этаже коттеджа находится прихожая, котельная, два холла, кухня, раздельный санузел, гостиная, две комнаты, а на втором – холл, три спальни, санузел, кладовая.
"В коттедже сделан хороший ремонт, отличная дорогая лестница, удобная планировка. Остается вся мебель. Отопление газовое, установлен мощный газовый котел, водонагреватель. Коттедж расположен на "красной линии" по улице Матросова. Удобная транспортная развязка. Можно приобрести под офисные помещения или медучреждение", – говорится в объявлении на сайте Avito.ru.
Что касается участка, на котором стоит дом, то он имеет площадь в семь соток и огорожен кирпичным забором.
Собственник рассматривает вариант обмена коттеджа на четырех- или пятикомнатную квартиру в новом доме с доплатой.
Комментарии
А если открыть ворота и двери и не охранять, то здание даже способно трансформироваться в бомжатник.
красная линия по улице Матросова - это сильно, конечно.
Здание трансформируется, здание трансформируется ... В детский дом.
способно трансформироваться в медучреждение.
Опоздал, перинатальный уже сдали.
Смотрю вот на остатки буржуазного прошлого! И вопрос возникает!!! И эти все люди которые продают эти дома диктуют ещё свои вкусы! Типа высшее общество!! Типа мы все беее а вот они!!! А смотришь и плакать хочется!!! Для чего такие спальни если там стоит одна кровать??? Для чего такой лестничный холл? Пространство очень не рационально использовано!!!
Для чего такие спальни если там стоит одна кровать? может они там ёлку ставили.
И со снегурочками хороводы водили?)))
А почему продают? Наверное, от Пивоварки воняет летом?
Этот неликвид продать нельзя. Только поменять на другой неликвид типа земельного участка
(Мечтательно) Эх. Заселить бы туда Панночку и Ыру. И проблема с бездомными кошками в Барнауле была бы решена.
Ларис, а ты попробуй пожить в нормальном пространстве, а не в малогабаритке, где каждый кв м чем-нибудь напичкан, тогда поймёшь про рациональность и комфорт. Мне тоже нравится, когда воздуха много, а не хлама. Лестница реально хорошая, из нормального материала с комфортными ступенями. Продают после того, как налог, наверное, получили. Наше заботливое государство считает, что нефиг жить холопам на площади больше, чем 2*2 м
Мечтательно) Эх. Заселить бы туда Панночку и Ыру.
спасибо, что жумаете обо мне, но не стоило беспокоиться
зы: на третьем фото - трещина над аркой? или кабель к светильнику??
тогда поймёшь про рациональность
ну пустое пространство - не равно рациональному
спасибо, что жумаете обо мне, но не стоило беспокоиться
Да мне не сложно. Обращайтесь нсли что. Я еще подумаю.
Я тоже люблю пространство и уют одновременно! Здесь нет уюта! Площади большие и пустые! Смотришь и нет чувства дома! А больше на гостиницу похоже! Площадь должна работать! И уж тем более в нашем регионе! Если бы в тёплых краях тогда бы поняла! А у нас это как минимум глупо отапливать то чем не пользуешься! Да и судя по интерьеру денег то у хозяев ну наверное не так уж много! Поэтому мне не понятно это! И думаю что у многих такой де возникнет вопрос!
Но и "прихожая" в хрущевке, где умелая хозяйка умудрилась разместить кучу добра не равно комфортному.
У всех свое понятие уюта. У кого-то это 33 подушечка, у кого-то - чистые полы и отсутствие пыли в доме. Может, хозяева копили на мебель мечты и дизайнера (кстати, мебель - сомнительные инвестиции), а им уведомление от налоговой пришли. Плюнули и решили продать. Не жили хорошо, не фиг и начинать. Так и живём....
Перед тем как лечь в кровать можно стометровку пробежать )
попробуй пожить в нормальном пространстве, а не в малогабаритке, где каждый кв м чем-нибудь напичкан, тогда поймёшь про рациональность и комфорт
У этой спаленки площадь 46 квадратов. И высота потолков на первом этаже 4 метра. За какую рациональность и комфорт тут речь идёт? Не сарай, а сараище))
Не сарай, а сараище))
голосим нагиева ))))))))))))))))
так себе предложение, можно даже сказать не ахти.