Ученые нашли ответ на вопрос, почему человеку для размножения нужен секс. Ведь, например, клонирование, является гораздо менее энергозатратным способом для организма. К тому же отпадает необходимость искать партнера, что повышает шансы на появление потомства. Оказалось, что природа как всегда разумна и предусмотрительна: половое размножение дает будущему поколению более крепкий иммунитет, чем использование любого другого способа, пишет Информинг.

Исследование этого вопроса провели шотландские ученые, которые наблюдали за дафниями — водяными блохами, которые могут размножаться как половым способом, так и бесполым. В результате выяснилось, что потомство двух блох, было гораздо сильнее и устойчивее к болезням, чем то, которое было клоном самки.

По мнению исследователей во время спаривания генетический материал родителей перемешивается, в результате чего потомство получается более "качественным". А вот "клонированное" потомство блох накапливало генетические ошибки, что приводило к различным патологиям и снижению сопротивляемости к болезням.