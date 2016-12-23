Президент России Владимир Путин 23 декабря проводит очередную "большую пресс-конференцию". В 2016 году это мероприятие проходит уже в 12-й раз. В этом году на мероприятие аккредитовались 1437 журналистов. Ожидается, что пресс-конференция продлится не менее трех часов.

Напомним, самой короткой по времени — 1 час 33 минуты — стала первая встреча президента с журналистами в 2001 году. А самой долгой стала пресс-конференция в 2008 году, которая продлилась 4 часа 40 минут. В 2015 году пресс-конференция заняла 3 часа 8 минут.

Портал Amic.ru предлагает своим читателям текстовую трансляцию "большой пресс-конференции" с Владимиром Путиным. Время трансляции указано московское.

12:00 — Конференция еще не началась.

12:04 — Президент начал выступление.

12:04 — Президент сказал, что не будет начинать выступление с пространного монолога вначале, и предложил начать с вопросов.

12:05 — Вопрос о состоянии российской экономике от журналиста из кремлевского пула. Путин сказал, что макроэкономические показатели улучшились. По словам главы государства, ВВП страны в 2015 году упал на 3,7%, в текущем году небольшое снижение (около единицы, 0,7 после корректировки). В ноябре наблюдается небольшой рост ВВП в стране. Итог: -0,5 в году. Наблюдается рост в машиностроении, тяжелом машиностроении, транспортном, в легкой перерабатывающей промышленности, сельском хозяйстве (4,1 на данный момент).

12:09 — Уровевнь инфляции будет рекордно низким — около 5,5, сказал президент и выразил надежду, что в дальнейшем показатели удастся сократить. Дефицит бюджета должен составить 3,7. Путин назвал эту величину приемлемой, так как сохраняется положительный баланс внешней торговли (свыше 70 миллиардов долларов), ФНБ остался практически неизменным, золотовалютные резервы ЦБ даже немножко подросли (под 400 миллиардов). "Это хорошая подушка безопасности", — сказал президент.

12:12 — Путин рассказал, что в стране припали реально располагаемые доходы населения, что ведет к снижению потребительского спроса и отражается на инвестициях. Однако за последние месяцы уже наблюдается небольшой рост реальной заработной платы.

12:12 — Президент заявил, что в РФ сохраняется прирост населения, положительная динамика в естественном приросте населения.

12:14 — Вопрос о субсидии для сх машиностроения: насколько актуальна такая поддержка? Президент подчеркнул, что "антикризисная мера не может быть постоянной". Путин сказал, что это нужно лишь для того, чтобы помочь отрасли выйти на тропу устойчивого развития.

12:15 — Путин рассказал, что сельхозмашиностроение демонстрирует очень хорошие темпы роста. "Это одна из тех отраслей, которые вытягивают наши показатели ВВП", — заявил президент. Он добавил, что на сх выделяется 216 миллиардов рублей, и поблагодарил работников данной отрасли за их труд.

12:18 — Журналист спрашивает о новом технологическом укладе РФ, об ощущенни, что в информационных технологиях страна отстала. "Есть проблема, которая заключается в том, что наша экономика, по мнению экспертов, не восприимчива к достижениям науки и современным высокотехнологичным тенденциям в экономике. Мне кажется, что это не совсем так", — сказал президент.

Наша экономика не восприимчива к высоктехнологичным тенденциям, так как трудно заставить бизнес вкладывать средства в другие отрасли, если есть та, в которой можно получить быстрые и большие доходы, отметил Путин.

По его словам, правительство работает над льготированием определенных направлений экономического развития.

12:20 — Президент признал, что в высокие технологии в стране вкладывают меньше, чем в странах ОЭСР. При этом Путин обратил внимание на создание ТОРов, зон с особым экономическим режимом. Он отметил, что экспорт IT-технологий несколько лет назад был почти нулевым. Сейчас данные продукты экспортируют на 7 миллиардов долларов.

12:22 — "Мы исходим из того, что мы должны вписаться в общемировой тренд к переходу к новой технологической революции. У нас есть для этого все шансы", — заключил президент.

12:23 — Президент решил помочь Пескову и сказал: "Куда мы без татар. В чем проблема?", дав слово журналистке из зала. В ответ прозвучал вопрос о проблемах с банковской системой Татарстана и о том, что ЦБ все время отзывает лицензии у финансовых организаций.http://www.amic.ru/news/318340/

12:24 — Путин отметил, что нет таких, кто считает работу ЦБ по оздоровлению финансовой системы ошибочной. "Эта работа направлена на защиту интересов вкладчиков", — подчеркнул президент.

12:27 — Что касается небольших предприятий и банков — нужна сеть региональных банков, в отношении которых будут действовать не такие жесткие требования регулятора. Однако контроль со стороны финансовых властей должен сохраняться, заявил Путин.

12:28 — Вопрос о шоу и имитации, в которые превращаются коррупционные дела. Также журналист спросил, следит ли Путин за делом убийства Немцова. Путин заверил, что внимательно следит за громкими, резонансными делами, в том числе за убийством Немцова. Президент поддерживает все действия следствия.

12:30 — Следствие, как правило, полностью выясняет все обстоятельства дел со временем, отметил Путин. При этом он с сожалением отметил, что пока не удается расследовать дело об убийстве Михаила Маневича.

12:31 — Президент заявил, что в отношении Бельянинова не было заведено дела.

12:32 — Путин заявил, что не разговаривал с Улюкаевым, а отстранил его в связи с утратой доверия на основании предоставленных правоохранителями сведений.

12:33 — Путин заявил, что Песков подыгрывает Кремлевскому пулу, так как он дал возможность задать вопрос второму журналисту из кремлевского пула.

Вопрос касается продажи пакета Роснефти: пойдет ли он на выполнение майских указов? Готов ли Путин продавать другие пакеты акций госпредприятий для поддержки экономики.

12:34 — Глава государства отметил, что на этот вопрос можно отвечать до утра. Он подчеркнул, что власти "полностью заложили все деньги для исполнения социальных обязательств, в том числе "майских указов" президента". "Мы исходим из консервативных установок в вопросе бюджета — из 40 долларов за баррель нефти", — добавил Путин и отметил, что расходная часть бюджета будет сокращаться — 15,8-16,1 трлн рублей.

12:37 — Путин заявил, что основной статьей экономики является оборона. В прошлом году на нее тратилось 2,7% ВВП, в текущем году будет 4,7%, в следующем году 3,3%, дальше — 2,7%. "Это не отразится на планах по укреплению обороноспособности", — заявил президент и добавил, что в 2016-м были погашены долги перед оборонными предприятиями.

12:38 — Путин: мы продаем части пакетов госпредприятий не потому, что не хватает денег на конкретные направления бюджетных расходов, а для улучшения структуры экономики. Приход новых собственников в органы управления будет улучшать качество управления наших компаний. Путин добавил, что деньги в бюджет РФ за приватизацию "Роснефти" уже перечислены в полном объеме. От продажи "Башнефти" и 19,5% "Роснефти" бюджет получил 1 трлн 100 млрд руб., добавил он.

12:39 — Микрофон передают журналисту из Wall Street Journal. Вопрос о досрочных выборах президента. "Какой страны?" — пошутил Путин. В зале раздались аплодисменты. Путин сразу ответил, что возможно, но это нецелесообразно.

12:40 — Второй вопрос касается вопроса о ядерном оружии, а также о заявлениях Трампа по этой теме. Путин заявил, что не видит новизны в высказываниях республиканца об укреплении ядерных сил США. Президент напомнил, что накануне заявлял о том, что Россия сильнее любого потенциального агрессора.

12:42 — "Должен сказать, и мы этого не скрываем, мы действительно проделали очень большую работу по модернизации нашего ракетно-ядерного потенциала", — отметил Путин. Президент подчеркнул, что Россия действует строго рамках всех договоренностей, в том числе по СНВ-3. Также он не ставит под сомнение мощь американских ядерных сил.

12:45 — Вопрос задает журналист из Крыма, он посвящен реализации ФПЦ по развитию полуострова. Журналист поблагодарил за энергомост, однако отметил, что полуострову не хватает энергоресурсов. Также он спросил у Путина, как бы он назвал мост — Крымский или Керченский. "Я придумал его строить, а вы придумали, как его назвать", — отметил президент.

12:48 — Путин выразил уверенность, что Керченский мост будет особенно полезен, когда нормализуются отношения с Украиной. Что касается вопроса развития Крыма: "В программе по развитию Крыма, Федерация предоставляет деньги, но важно грамотно ими распорядиться", — заявил Путин. Глава государства ждет роста промышленного производства за счет заказов от федеральных структур. "У нас в целом рост промпроизводства по стране около 0,7%, а в Крыму — 6%, в Севастополе 25%", — подчеркнул президент.

12:50 — На поддержку сельского хозяйство направлено 3 миллиарда рублей, отметил президент и подчеркнул, что средства нужно осваивать эффективно. Он называл перспективными отраслями для развития в Крыму — сельское хозяйство, судостроение, судоремонт и, разумеется, туризм. "Мне бы очень хотелось, чтобы в Крыму развивалась высокотехнологичная сфера", — отметил президент.

12:51 — Путин отметил, что зарплаты в Крыму ниже, чем в России. В РФ средняя зарплата равна 35 тысячам рублей, а в Крыму — 24 тысячи. Президент выразил уверенность, что показатель выровняется со временем.

Он отметил, что в Крыму есть проблемы со здравоохранением, которые не решались десятилетиями. "Есть проблема с подготовкой персонала, так как люди пока что зачастую не имели опыта работы с современным оборудованием", — сказал он.

12:54 — Вопрос о международных отношениях, о старых элитах. Обсуждали ли вы, каким будет новый глобальный мир, спрашивает журналист. "Как вы себя ощущаете в кресле самого влиятельного человека мира?" — закончил свой вопрос он.

12:55 — Соединенные Штаты пытаются свалить все свои ошибки на внешние факторы, подчеркнул президент. "Мы знаем, что Демпартия США проиграла не только президентские выборы, но и выборы в Сенат, Конгресс, где у республиканцев большинство. Это тоже мы виноваты? Все это говорит о том, что есть системные проблемы у действующей администрации", — заявил он.

12:56 — Путин думает, что это значит, что у значительной части американского народа совпадают представления о том, как должен быть устроен мир, чем мы должны заниматься, где общие опасности и проблемы. "Это хорошо, что есть люди, которые нам симпатизируют в представлениях об устройстве мира, о ценностях", — сказал президент. На базе взаимной симпатии народов США и России друг к другу можно построить крепкие отношения между странами.

12:58 — Путин отметил, что никто не верил в победу Трампа, "кроме нас с вами". В зале послышались смешки и раздались хлопки.

12:58 — "Нужно уметь проигрывать достойно", — отметил Путин, комментируя неудачи Демократической партии в США.

12:59 — Путин попросил дать слово людям с плакатам "Вологодские оптимисты". Вопрос об импортозамещении, а также о восстановлении храмов. Путин поблагодарил всех, кто занимается этой работой. "Проблемы всегда есть, и всегда будут, но мы точно победим", — сказал Путин, комментируя тему импортозамещения. Закупки по импорту сократились на 10 процентных пунктов — до 39%. Сделаны серьезные шаги в этой сфере по ряду отраслей: фармацевтической, химической, легкой промышленности, тяжелом машиностроеним, дорожной технике, сельском хозяйстве. "У нас реально серьезные отношения пошли в этом отношении. Я уже не говорю про оборонку", — ответил президент.

13:03 — "Мы не собираемся изолироваться. Если мы хотим развиваться в высокотехнологичном направлении, мы должны быть частью мировой экономики. Но там, где мы способны себя обеспечить, мы будем это делать... Мы добьемся нужного результата", — заявил президент.

13:04 — Вопрос от "Советского спорта": переживают за спортивное будущее страны. Вопрос про допинг и WADA — кто придет агентству на смену, есть ли политическая составляющая. Путин заявил, что в России никогда не создавалось государственной системы допинга и его поддержки. Президент признал, что проблемы в этой сфере есть, как и в других странах. Путин призвал к сотрудничеству с различными международными организациями. Прокуратура расследует все, что связано с применением допинга, добавил он.

13:06 — Он отметил, что "информаторы" "удирают" за границу. Путин. "Если говорить о так называемых "информаторах", которые сбежали за границу. Он (Путин сказал, что не помнит фамилию Родченкова — ред.) до этого работал в Канаде, а потом приехал в Россию и стал таскать сюда эту гадость и заставлял спортсменов ее принимать", — рассказал президент.

13:09 — Деятельность WADA должна быть прозрачной, понятной и проверяемой, заявил Путин. "Это что, какая-то оборонная сфера, что ли? Нет. Почему все в закрытом режиме делается?", — задался он вопросом.

13:10 — "Надо очистить спорт, как и культуру, от всякой политики. Спорт должен объединять, а не разъединять людей", — заявил президент.

13:10 — Вопрос от журналистки "Алтайской правды" о том, как решается проблема задолженности регионов по кредитам. Планирует государство поддерживать регионы, которые живут не в долг? "Правительство поддерживает все регионы", — подчеркнул Путин.

13:11 — "Задолженность регионов — серьезный вопрос", — отметил президент. Глава государства признал, что руководства региона проводит взвешенную и высокопрофессиональную бюджетную политику. "Только пять регионов нарушили этот принцип, им нужна особая поддержка. В целом задолженность регионов свыше двух триллионов рублей. Правительство работает над этой проблемой, перекредитовывает регионы. Эта работа будет продолжена", — рассказал Путин. Порядка 380 млрд рублей было направлено на то, что перекредитовать проблемные регионы, добавил президента.

13:13 — Вопрос на английском языке от BBC о хакерских атаках, в которых США обвиняют Россию, а также сообщениям СМИ об использовании Бараком Обамой "красного телефона" для связи с Кремлем и гонке вооружений.

13:15 — Предпосылки новой гонки вооружений были созданы, когда США вышли из договора по ПРО, заявил Путин. По словам президента, Россия вынуждена отвечать на вызов Америки в сфере ядерных вооружений, но делает это в рамках договоренностей, ничего не нарушая.

13:16 — Когда одна из сторон в одностороннем порядке вышла из договора по ПРО и создала "зонтик", вторая тоже должна создавать зонтик (в чем мы не уверены) либо создавать средства преодоления, отметил Путин. По его словам, не Россия это придумала, однако ей приходится отвечать на это вызов.

"Совсем недавно американцы сидели на наших ракетных заводах. Никто об этом не забыл, нет?" — спросил у журналиста президент.

13:18 — "Путин: мы продвинулись в совершенствовании наших систем ядерной триады, в том числе в способах преодоления ПРО. Вероятно, это вызывает у США совершенствовать собственные ядерные арсеналы. Надеюсь, что слушатели и зрители ваших программ (ВВС) знают, что в Турции, в Нидерландах, в Великобритании происходит обновление американского ядерного оружия", — задал вопрос Путин.

Также президент отметил, что Москва не будет втягиваться в такую гонку вооружений, тратить ресурсы, которые ей не по карману.

"У нас к 2021 году должно быть 70% новейших и новых вооружений, уже сейчас около 50%, мы полностью реализуем свои планы", — заявил Путин.

13:20 — Путин, рассуждая о "хакерских атаках", отметил, что никто не знает, какие хакеры устроили кибератаки на США. Президент считает, что проигравшая сторона ищет себе оправдания. Глава государства считает, что важнее не атака хакеров, а суть опубликованной ими информации.

Путин обратил внимание, что в результате хакерских действий была вскрыта правдивая информация о манипуляциях общественным мнением в США.

После этого руководитель национального комитета демократической партии подала в отставку. Значит, обнародованная информация была правдивой, — подчеркивает Путин.

13:22 — "Дим, извини. Вот экология — это важно", — отметил Путин, определив дальнейший вопрос. Журналист волнуется, не провалят ли чиновники предстоящий год экологии, как в 2013 году.

Журналист предложил открыть экологические отделы в диппредставительствах России по всему миру. По его мнению, на телевидении необходимо ввести больше патриотических и экологических передач.

13:24 — Путин не согласен, что на Западе стали меньше заботиться о природе. Он напомнил про "колоссальную" работу Франции и ее президента по достижению Парижского соглашения в области экологии (об ограничении выбросов).

13:25 — Путин пообещал, что Россия будет соблюдать взятые на себя обязательства.

"Экология останется одной из важнейших составляющих нашей работы", — заявил Путин.

Он признался, что загрязнение природы и свалки его лично очень беспокоят, а также пообещал изменения в законодательной базе ради сохранения лесов.

13:28 — Вопрос из Пензы о пенсиях. "Не возникла ли необходимость реформировать институт досрочного выхода на пенсию? Что ждет пенсионеров в 2017 году?"

Путин отметил, что пенсионная сисема основана на трех элементах: стаж, увроень зарплаты до выхода на пенсию и возраст, с которого человек решил выйти на пенсию.

Путин считает, что любые нововведения в этой сфере должны быть публично обсуждены, комментируя вопрос досрочного выхода на пенсию.

13:30 — Путин напомнил о грядущей индексации пенсий. Президент заверил, что в бюджет 2017 года заложены все необходимые для этого средства.

13:32 — Журналист спросил про замороженный конфликт на Украине. "где выход из тупика? Насколько эффективен нормандский формат? Как вы относитесь к перспективе введения безвизового режима между Украиной и Евросоюзом?" Путин предложил украинскому журналисту тоже задать вопрос, предположив, что объединит ответ на оба вопросы. Журналист отметил, что "русские для украинцев останутся оккупантами"

Главное, чтобы в Донбассе украинцев не считали оккупантами, отметил президент. Также он добавил, что Россия делает все, чтобы удерживаемые с обеих сторон лица были освобождены. При этом Путин напомнил об идее Петра Порошенко об обмене всех на всех.

Задержанных украинцев никто не пытал и не бил, заверил Путин.

13:36 — Президент заявил, что диверсанты сами выдают все адреса и явки, в том числе и в Крыму.

Также он отметил, что "режиссеры" должны снимать фильмы, а не готовить теракты.

"По поводу режиссеров и журналистов: одни должны заниматься журналистикой, другие — производством спектаклей и фильмов. Но что нам делать, если режиссер готовился к терактам? Его отпустить только за то, что он режиссер?", — спросил Путин. Тем не менее, глава государства готов в будущем подумать над актами амнистии в отношении задержанных украинцев.

13:39 — Президент сожалеет, что нормандский формат мало эффективен, но другого механизма нет, и работа в нем будет продолжена.

13:40 — Путин поддержал безвизовый режим ЕС и Украины. Он назвал визовый режим в Европе "анахронизмом".

Также глава государства отметил, что если разрешать безвизовый въезд, то нужно давать и разрешение на работу.

13:41 — Вопрос от турецкого журналиста посвящен ситуации в Сирии и российско-турецким отношениям в свете данной проблемы. Также он спросил, считает ли Путин убийство посла в Анкаре совпадением?

"Убийство нашего посла, думаю, было покушением на российско-турецкие отношения", — заявил Путин.

Президент рассказал, что скептически относился к сообщения, что Су-24 сбили без приказа турецких властей, но после убийства посла он начал верить, что "все возможно".

13:44 — Путин уверен, что убийство посла России в Анкаре не помешает развитию российско-турецких отношений.

13:45 — Путин заявил, что освобождение Алеппо без участия Россия было бы невозможно. Также он отметил роль сотрудничества с Турцией и Ираном.

"Тысячи были выведены...Это крупнейшая международная гуманитарная акция", — отметил президент

"Этого не могло случиться без активной работы турецкого, иранского и российского руковоства. И, конечно, усилий сирийских властей," — добавил Путин.

13:47 — Путин готов развивать "востребованный формат" урегулирования в Сирии с участием Ирана и Турции и открыт для участия других стран.

13:49 — Вопрос от журналиста "Первого канала" насчет налогов и сборов. Журналист упоминает, в частности, сборы на капремонт, дополнительные медицинские услуги, платные парковки в столице. "Вы в курсе того, что происходит на этом фронте?" — задается вопросом журналист.

Путин отмечает, что нужно разделить налоги и неналоговые сборы.

Глава государства отметил, НДФЛ равен 13%. По его словам, после введения плоской шкалы сборы налога увеличились в семь раз. Он отметил, что дифференцированный НДФЛ можно ввести, однако сейчас он считает это нецелесообразным. "Социальная справедливость может быть достигнута и другими средствами", — заявил он.

13:52 — Для решения проблемы неналоговых сборов в 2017 году будет создан реестр неналоговых платежей, добавил президент. Это позволит ясно понимать, что происходит в регионах с точки зрения этой нагрузки, отмечает Путин. Он напомнил о заморозке роста тарифов.

"Главный способ сдерживать тарифы — понижать инфляцию", — сказал он.

13:55 — Вопрос про трассу, которая проходит через Кемерово — нет объезда. Второй — про угольную отрасль Кузбасса и о судьбе угля.

Путин отметил, что власти поддерживают развитие инфраструктуры, и назвал это повсеместной проблемы. По его словам, поддержка будет оказана на федеральном и региональном уровнях. Глава государства пообещал поддержать строительство дороги в объезд Кемерово

13:56 — Путин заявил,что альтернативные источники энергии и новые технологии являются очень дорогими и уступают традиционным. "Уголь продолжает быть важнейшим составляющим мировой энергетики", — сказал президент. Глава государства уверен, что Кузбасс ждет перспективное будущее.

13:58 — Президент отметил, что металлургия немножко подсела в России.

13:58 — Вопрос от РИА Новости: что будет с ценами на нефть? Путин напомнил, что бюджет рассчитывается из "консервативных" прогнозов — 40 долларов за баррель. При этом он отметил, что реальная ситуация в текущем году была сложнее прогнозов. Тем не менее, полученные в экономике результаты оказались лучше, чем прогнозировались.

13:59 — Путин отметил, что экономика приспособилась, но как цены на нефть отразятся на России, сказать пока нельзя. Во второй половине 2017 года излишки на рынке нефти уйдут и цены на нее стабилизируются на нынешнем уровне, добавил он.

14:01 — По словам Путина, плавное сокращение добычи нефти по договоренности с ОПЕК не повлияет на экономику России.

"На сокращение уровня добычи мы пошли сознательно, с января по июнь мы долждны сократить обычу на 300 тыс баррелей — это для нас не столь существенно, но мы надеемся, что это повлияет на цены. И это уже происходит. Разница в цене на нефть в 10 долларов за баррель будет означать прирост бюджета на 1 триллион 750 млрд рублей", — сказал он.

14:03 — Президенту задает вопрос журналист из Уфы. Он передал Путину благодарность за укрепление суверенитета страны и укрепление обороноспособности. Журналист задал вопрос о суверенитете: экономика, промышленность, министерства пользуются услугами иностранных консалтинговых компаний, а не пора ли и в сфере консалтинга провести импортозамещение?

14:07 — "Это не простой вопрос", — ответил президент. Он напомнил, что создается российское рейтинговое агентство, при этом оно и аналогичные структуры должны работать прозрачно. Президент добавил, что "двигаться в этом направлении нужно". Также он призвал не отказываться от международных рейтингов, поскольку это может негативно отразиться на притоке иностранных инвестиций.

14:11 — Вопрос от польского журналиста: как идет следствие по Ту-154? Вторая часть вопроса — удобна ли России ослабленная Европа.

14:12 - Путин назвал крушение Ту-154 под Смоленском страшной трагедией и призвал не спекулировать на эту тему. Не нужно использовать ее для нагнетания в межгосударственных отношениях, добавил Путин.

Пока расследование СК по катастрофе польского самолета не закончено, его обломки передать нельзя, отметил он.

14:13 — Президент отметил, что России нужен надежный, сильный и самостоятельный партнер, касательно вопроса об ослабленной Европе.

14:14 — Путин подчеркнул, что европейцы должны сами разобраться с разногласиями внутри континента по таким вопросам, как миграционный кризис.

14:16 — По его словам, Россия будет стремиться к развитию отношений с Европой. Хотелось бы говорить с Европой как с партнером, который будет говорить одним голосом, подчеркнул российский лидер.

"Внутреннее строительство в Европе — не наш вопрос", — подчеркнул российский лидер.

14:17 — Вопрос о должности уполномоченного по правам животных. Путин отметил, что права есть у владельцев животных. Глава государства добавил, что отношение к животным должно быть человеческим, а не скотским.

"Все должно быть в рамках разумного, но регулирование, безусловно, должно быть", — отметил он.

14:19 — Другая часть вопроса посвящена Евразийскому экономическому партнерству: одним странам выгодно, другим нет, как прокомментируете?

Путин в ответ сообщил, что всем странам Евразйскиого экономического союза выгодна интеграция. В целом объем продаж на рынках стран союза увеличивается.

По словам президента, Россия помогает Киргизии в создании фитосанитарного надзора.

"По сельскому хозяйству есть ряд проблем, связанных с соблюдением фитосанитарных норм. Мы помогаем нашим Кыргаызстану помощь в создании системы фитосанитарного надзора, чтобы опасная продукция не поступала на другие рынки. В целом это можно сделать достаточно быстро."

14:21 — Вопрос от RT, посвященный демократии в США и выборам американского президента. Вторая часть вопроса посвящена семилетнему сроку наказания Оксаны Севастиди за госизмену.

Путин заявил, что судебная ветвь власти является независимой, и ему сложно комментировать данный вопрос. Президент обещал разобраться в сути претензий, которые были предъявлены Севастиди.

14:23 — Относительно демократии: Путин признал, что есть проблемы в архаичности избирательной системы США.

"Партия, которая называется демократической, позабыла значение этого слова", — отметил Путин. Глава государства надеется, что американское общество сделает выводы.

14:25 — Следующий вопрос от журналиста из города Кунгур о развитии шахмат в России.

Путин заявил, что местные власти сами должны решать, что включать в образовательные программы.

14:27 — Путин заявил, что можно гордиться нашей шахматной школой и шахматистами. Он напомнил, что создано спецнаправление в центре "Сириус". Президент выразил надежду, что этот вид спорта будет развиваться.

Путин назвал достойным бойцом Карякина.

14:28 — Вопрос о названии моста через Керченский пролив: какое Путину ближе. Второй — какой будет следующий крупный проект, и не будет ли он в Калининграде.

14:29 — Путин сказал, пусть как люди назовут, так и будет. "Важно, чтобы он был. А как назвать — дело важное, но второе", — добавил он. Президент предложил провести референдум по данному вопросу.

14:31 — "Мы решим проблему устойчивого и независимого энергоснабжения Калининграда", — заверил Путин. Он признал, что действия Европы (решение, что страны Прибалтики должны войти в их энергетическое кольцо — ред.) создают энергетические проблемы для Калининграда.

14:33 — "Черноморнефтегаз" закончил работу по присоединению Крымской системы к магистральным газопроводам РФ. В ближайшие два-три дня будет объявлено, что началась подача российского газа в Крым, рассказал Путин. Его речь прервали аплодисменты.

14:34 — Президент также анонсировал строительство двух больших электростанций в Крыму.

14:36 — Журналист просит запретить использование словосочетание "Исламское государство" (запрещено в РФ)? Путин признал, что, по его мнению, слова "терроризм" и "Ислам" "не должны упоминаться в суе в одном предложении".

14:38 — Вопрос из ЯНАО. Журналистка отмечает, что в регионе "катастрофически не хватает дорог". Также был задан вопрос о поддержке регионов.

14:38 — Путин назвал правильной практику Минфина по выравниванию доходов регионов. По его словам, перераспределение нужно, однако не должно приводить к иждивенчеству.

Путин также уверен, что регионы нужно подтолкнуть к поиску собственных источников доходов.

14:40 — Путин назвал "Ямал-СПГ" одним из крупнейших проектов в мире.