Самой нервной работой признана деятельность менеджеров среднего звена, сообщает informing. К таким выводам пришли ученые Колумбийского университета после проведенного исследования.
В эксперименте приняли участие более 22 тысяч добровольцев. Эксперимент показал, что 18% менеджеров среднего звена на работе испытывают признаки депрессии. В то время, как у рядовых сотрудников депрессия наблюдалась только в 12% случаев. Меньше всего проблем испытывали руководители высшего звена и владельцев бизнеса — только у 11% участников эксперимента.
Исследователи предположили, что именно менеджеры среднего звена максимально загружены работай, к ним предъявляют высокие требования, а также они больше всех остальных становятся участниками конфликтов, как с руководством, так и с работниками.
Комментарии
Ну да, а у школьных педагогов конечно же более спокойна. А продавцы , то бишь менеджеры ну такие нервные!!!
Опрос проводили среди менеджеров?))
А у саперов вообще - лепота
Британские ученые?
Просто не верится, что колумбийские а не британские. Колумбийские бы подтвердили, что самая нервная работа у наркомафии.
Так это в колумбии наверно так))
Смешно про менеджеров!
У шахтёров вообще работа не бей лежачего, безопасная, практически, лёгкий труд, денег море, чистота и веселье. Никакого стресса. Завалит человек 50 за раз и тишина. Красота! Может, менеджерам в шахту пойти отдохнуть, набраться сил?
gorca зарегистрированный 24 декабря 2016 г. 01:08 [старожил]
Ну да, а у школьных педагогов конечно же более спокойна. А продавцы , то бишь менеджеры ну такие нервные ______________________ откуда идиоты не знающие значение слова менеджер, слышали про школу ?
я не знаю, мне на работе лучше чем дома. разливаешь в своей пивнушке пиво висишь в инете, никакого начальства, продажи стабильные, премии высокие))))
нафиг быть каким то менеджером?
Такое чувство, что на амике одни шахтеры, саперы и педагоги сидят
Среднее звено на то и среднее, чтобы быть между молотом и наковальней, потому что начальство требует одно, а клиенты или работяги другое.
Приходилось мне и в кресле работать и физически, в кресле не нравилось, но выбор был в пользу кресла. Как ни устанешь, придёшь домой и после домашней возни тело будто отдыхает, з/п в 2,5 выше. А после тяжёлого труда дома-то тоже надо работать, а сил нет. Поэтому, наверное, рабочие никогда свежо не выглядят, с усталыми глазами, женщины раньше старятся. И морального удовлетворения нет от таких з/п.