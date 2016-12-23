Фото: Вячеслав Мельников. Amic.ru

Борис Трофимов сложил с себя полномочия секретаря отделения партии "Единая Россия" в Алтайском крае и заявил, что не намерен выдвигать свою кандидатуру на этот пост на третий срок. Такое заявление он сделал только что. В пятницу, 23 декабря, в регионе проходит отчетно-выборная конференция партии. Информацию ИА "Амител" с места события сообщил источник.

Главой регионального отделения он был избран в 2008 году, в 2012 году – переизбран на этот пост. Однако на следующие пять лет он уже не претендует.

Впрочем, как несколько дней поговаривают в кулуарах партии, Трофимов и не стал бы руководителем в третий раз. Однако пока не было понятно, будет ли он выдвигать свою кандидатуру на голосование.

Главный кандидат на этот пост – другой опытный единоросс, председатель краевого Законодательного Собрания Александр Романенко.

Избрание нового руководителя тайным голосованием состоится в ближайший час-полтора.