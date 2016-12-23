"Непутевые заметки" об Алтайском крае покажут уже в это воскресенье, 25 декабря. Ведущий Дмитрий Крылов надеется, что после программы турпоток в Белокуриху увеличится с 200 тысяч до 700 тысяч туристов в год.
Автор программы расскажет о своем недельном путешествии в Белокуриху, Смоленский и Солонешенский районы. Крылов также побывал в сельских гостевых домах и на незамерзающем Лебедином озере. Летом ведущий снова приедет в край, чтобы снять очередной выпуск программы.
Напомним, в Алтайский край приезжали также съемочные группы телепрограмм "Поедем поедим!", "Язь против еды" и многие другие.
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