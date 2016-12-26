Фото: tgcom24.mediaset.it

Легендарный британский поп-певец Джордж Майкл, бывший участник группы "Уэм!" (Wham!), скончался на 54-м году жизни в воскресенье, 25 декабря, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал BBC.

Подчеркивается, что певец "ушел с миром из дома".

О смерти музыканта BBC сообщил агент по рекламе Майкла. "С великой скорбью мы можем подтвердить, что наш любимый сын, брат и друг Джордж ушел с миром дома в период Рождества. Семья просит уважать конфиденциальность в это эмоциональное и трудное время. На данном этапе больше комментариев не последует", – приводит его слова телеканал.

Британская полиция трактует смерть Майкла как "с неустановленными причинами, но не вызывающая подозрений", добавляет ТАСС со ссылкой на заявление полиции округа Тэмз-Вэлли, где жил исполнитель.

В полиции отметили, что вскрытие тела проведут "в положенное время", подчеркнув, что дополнительной информации до завершения процедур не будет.