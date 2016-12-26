Фото: vk.com/la_altay
Волонтеры в Барнауле продолжают поиски 17-летнего Артема Татьянникова, местонахождение которого неизвестно с 19 декабря.
"В рамках поиска Татьянникова Артёма 25 декабря 2016 года были проведены мероприятия с участием 33 добровольцев. Осмотрены: местность, здания и сооружения в пределах улиц: Павловский тракт – Шумакова – Взлетная – Сиреневая и Взлётная – Шумакова – Балтийская – Попова; оповещено население микрорайона (раздали более 50 ориентировок). На сегодняшний день какую-либо информацию о местонахождении пропавшего получить не удалось", – сообщили в группе поискового отряда "Лиза Алерт".
Напомним, что Артем Татьянников пропал 19 декабря. По факту исчезновения молодого человека региональным управлением СКР проводится доследственная проверка.
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Приметы подростка: рост 170 сантиметров, спортивного телосложения, волосы короткие светлые, глаза серо-голубые.
Молодой человек был одет в черную куртку с капюшоном с серой опушкой и такого же цвета штаны, желтые ботинки, большие серые наушники. С собой имел рюкзак.
Комментарии
При современном уровне техники, достаточно просто определить последнее место с которого пинговался телефон человека. А телефоны уже у всех есть. Удивляет в подобных случаях, почему сразу не размещают информацию о том месте с которого пропал человек со связи. Разве это не отправная точка поисков...
А если телефон он тупо оставил дома?
Джазатор
зайдите на дром.ру там тема отдельная по парню есть.....
конечно кошмар, как в воду канул((((
- гость - 26 декабря 2016 г. 10:29
А если телефон он тупо оставил дома?
телфон был при нем на звонки вечером не отвечал потом села батарея.
Джазатор, телефон он или выбросил или потерял. Какое-то время вызов проходил, по-моему даже всю ночь вызов шел. По последнему пеленгу сотового оператора он где-то неподалеку от дома был, т.е. аппарат был, но не факт что сам человек был там же.
а можно ссылку на дром.ру, очень интересно,что за тема, найти не могу
26.12.2016 11:36 гость
http://forums.drom.ru/altai/t1152341824-p121.html