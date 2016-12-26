Фото: "Алтайвизит"
Первый канал в воскресенье, 25 декабря, показал выпуск программы "Непутевые заметки" об Алтайском крае.
Автор программы Дмитрий Крылов рассказал о своем недельном путешествии в Белокуриху, Смоленский и Солонешенский районы. Крылов также побывал в сельских гостевых домах и на незамерзающем Лебедином озере. Летом ведущий снова приедет в край, чтобы снять очередной выпуск программы.
Ведущий Дмитрий Крылов надеется, что после программы турпоток в Белокуриху увеличится с 200 тысяч до 700 тысяч туристов в год.
Комментарии
G
"турпоток в Белокуриху увеличится с 200 тысяч до 700 тысяч туристов в год."
он уже куда-нибудь турпоток на 350% поднимал ?