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Количество погибших в Иркутске от отравления "Боярышником", в составе которого был метиловый спирт, увеличилось до 76 человек.

Как передает ТАСС, в региональном Минздраве сообщили, что за минувшие выходные с подозрением на отравление метанолом в больницы поступили два человека, один из которых умер.

"Таким образом, жертвами отравления стали 76 человек", – констатировали в областном министерстве.

Также в Минздраве добавили, что в больницах Иркутска остаются 18 человек, пострадавших от отравления. Еще 20 человек выписали на прошлой неделе, а девять самовольно покинули больницы.

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Напомним, что в период с 17 по 26 декабря в Приангарье "Боярышником" отравились более 120 человек.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В рамках расследования задержано порядка двух десятков человек.