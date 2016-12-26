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Количество погибших в Иркутске от отравления "Боярышником", в составе которого был метиловый спирт, увеличилось до 76 человек.
Как передает ТАСС, в региональном Минздраве сообщили, что за минувшие выходные с подозрением на отравление метанолом в больницы поступили два человека, один из которых умер.
"Таким образом, жертвами отравления стали 76 человек", – констатировали в областном министерстве.
Также в Минздраве добавили, что в больницах Иркутска остаются 18 человек, пострадавших от отравления. Еще 20 человек выписали на прошлой неделе, а девять самовольно покинули больницы.
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Напомним, что в период с 17 по 26 декабря в Приангарье "Боярышником" отравились более 120 человек.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В рамках расследования задержано порядка двух десятков человек.
Комментарии
они наверно новости не читают
А виноватыми продавцов сделали? Наказать надо производителей, они знали что люди пьют это и тем не менее сменили этанол на метанол. И если производители из Азербаджана, то их не выдворять надо, а высшую меру наказания применять. Наказаны должны быть работники роспотребнадзора, лишением свободы, и те кто крышевал всю эту вакханалию.
как бы виновные не откупились от справедливого суда, как это уже было несколько лет назад....
у нас все тихО?
"Количество умерших от "Боярышника" в Иркутске достигло 76 человек"
Чуть-чуть сатиры: или начали привыкать, или закончилась настойка.
толи дегустируют, какой баярошник можно пить, какой нет! сдается мне что контингент этих граждан, далеко не тот который читает новости!!!