Фото: ng72.ru
Семью, проживающую в муниципальной квартире и накопившую более 180 тысяч рублей долга по ЖКХ, выселяют по постановлению суда, сообщили в пресс-центре городской администрации.
"Центральный районный суд города Барнаула постановил выселить семью, проживающую в муниципальной квартире, задолженность которой по оплате предоставленного помещения и коммунальных услуг составила более чем 180 000 рублей", – отмечают в мэрии.
Также уточняется, что наниматели не оплачивали коммунальные счета и во время разбирательства в суде.
В итоге семейство переселят в другое жилье. Отметим, согласно нормам Жилищного кодекса, в случае неоплаты нанимателем в течение полугода коммуналки его переселяют через суд в другое жилое помещение меньшей площади по договору социального найма.
Комментарии
страшилки перед новым годом чтобы не забыли заплатить бгг
А что тогда в названии статьи ошибочка?, не выселят, а переселят!
180 тыщ - это сколько не платиь надо?
5 лет, при средней платежке 3000
А если и дальше они не будут платить за ЖКХ, их переселят в собачью будку?
А если и дальше они не будут платить за ЖКХ, их переселят в собачью будку?
откажут в предоставлении муниципального жилья
Если "ИЗ квартиры", то - "ВЫселяют".
11:57, государство заботится о нас...
-регулярно, каждый год, поднимая тарифы...
Ипонамать, то есть, на улицу выкинут?!
Защитнички. У моей соседки 350 тысяч долга только Водоканалу, она с момента вселения в квартиру не платила и платить не собирается. Правда квартира у нее в собственности, таку что не выселят. А вот долг ее регулярно раскидывают на всех в качестве ОДН.