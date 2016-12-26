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Решение о запрете продажи в России непищевой спиртосодержащей продукции принял Роспотребнадзор на фоне массового смертельного отравления людей "Боярышником" в Иркутской области.
Постановление о запрете опубликовано на сайте федерального надзорного ведомства. В Роспотребнадзоре уточняют, что вето наложено на продажу спиртосодержащей непищевой продукции, за исключением парфюмерии и стеклоомывающих жидкостей.
Действовать запрет будет в течение 30 дней.
Отметим, что массовое отравление суррогатным спиртосодержащим концентратом "Боярышник" произошло в Иркутской области и обернулось гибелью уже 76 человек.
В связи с этим в Приангарье был введен режим чрезвычайной ситуации. По факту массового отравления людей возбуждено уголовное дело.
Комментарии
мастерство заголовка
непищевая - это вся аптека чтоли? О_о Там же куча сильнодействующих лекарств для тяжелобольных! Что за прикол? Где разъяснения?
Нитхинол можно?
Настойки под запретом? Их сотни видов.
Настойки под запретом? Их сотни видов.
Запретили спиртосодержащую НЕПИЩЕВУЮ продукцию.
зеленки и йод теперь не купить? странный запрет - метиловый спирт и так продавать вместо этилового нельзя.
можно сразу запретить абсолютно всё, что постепенно и происходит
Капсикам, календула, пустырник, валерьянка, корвалол, валокардин, женьшень. Все на спирту.
Как сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, спиртосодержащие лекарственные препараты не будут изъяты из аптек. Она пояснила, что такие препараты, как валокордин, корвалол и настойка боярышника, принимают лица пенсионного возраста в микродозах ежедневно.
Спиртосодержащая непищевая продукция:
"...5) спиртосодержащая непищевая продукция - непищевая продукция (в том числе денатурированная спиртосодержащая продукция, спиртосодержащая парфюмерно-косметическая продукция, любые растворы, эмульсии, суспензии), произведенная с использованием этилового спирта, иной спиртосодержащей продукции или спиртосодержащих отходов производства этилового спирта, с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции;..." © КонсультантПлюс, 1992-2016