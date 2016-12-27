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Дом с зимним садом и ретро-мебелью продают в Барнауле за 27 млн руб. Фото

, ИА "Амител"
Коттедж площадью 400 квадратных метров находится на улице Ляпидевского

Фото: avito.ru

Кирпичный коттедж площадью 400 квадратных метров, расположенный на участке в 13 соток, выставили на продажу в Барнауле за 27 миллионов рублей, сказано в объявлении на сайте Avito.ru.

Продавец дома подчеркивает, что жилье расположено в сосновом бору на территории "люкс". Имеется сауна, баня, барбекю, гараж на два автомобиля.

В доме, помимо спален, кабинета, гостиной, также расположены летняя кухня, балкон с террасой на двух этажах, зимний сад в двух уровнях, бильярдная.

Владелец акцентирует внимание на том, что на полу уложен дубовый паркет. Кроме того, в коттедже стоит дубовая мебель в стиле XIX века, а в зале находится камин из мрамора.

"В окружении санаторные зоны, "Лыжня здоровья" – чистый воздух Алтая, по соседству базы отдыха: "Авальман", санаторий "Обь", "Барнаульский", если вам своей территории покажется недостаточно", – также отмечается в объявлении.


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Комментарии

27.12.2016 07:18
- гость -

Что-то побежали с илитных раёнаф...

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27.12.2016 07:25
- гость -

Еще не весь бор вырубили под "элитную" застройку?

0  0
27.12.2016 07:37
Работяга-нищеброд

Пластиковые панели где-то в районе бани-сауны... Дешман дешман... А что продают-то, фундамент треснул?

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