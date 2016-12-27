Фото: barneos22.ru
Обрушение кровли произошло накануне вечером в новом барнаульском "Ашане", расположенном на проспекте Строителей.
По информации ГУ МЧС по Алтайскому краю, данные о произошедшем поступили в экстренное ведомство около 22:00 26 декабря.
В социальных сетях появились фотографии с места событий. На снимках видно, что кровля "разошлась" внутрь.
Источник, знакомый с ситуацией, комментируя произошедшее, отметил: "Обрушилась кровля. В результате внутри с крыши нападал снег, образовался сугроб. "Поехала" одна из ферм. Никто, к счастью, не пострадал".
Сейчас собственники здания и строители разбираются в произошедшем.
Напомним, второй барнаульский "Ашан" заработал чуть больше месяца назад. Его открытием был ознаменован запуск первой очереди крупнейшего ТРЦ Барнаула Galaxy.
Комментарии
плоская крыша размером гдето 300 на 130 метров - есчё не раз рухнет от снега, а что будет к весне когда он водой напитается слежится. И убрать то его с крыши таких размеров лопатами (а технику туда не загонишь) - это вообще анрил полный.
они что, не считали кровлю на снеговую нагрузку
интересно посмотреть что весной будет, когда снег влагу набирать будет в ашан не ногой )
для таких коробок это нормально
монтаж такой.
мало того что в ашане наголову шизанутая замунтная и неудобная система оплаты покупок дак ещё и крыша наголову падает
если долго-долго смотреть на нарушения в общественно значимых местах, и ничего не делать, то можно увидеть как тебя увольняют из МЧС.
Для идиотов которые все валят на МЧС, поясняю, что ведомство не контролирует стройку, уборку снега и прочие работы
я когда слышу такие формулировки как: "ремонтируют участок дороги", "выделены деньги на ремонт моста", "построят что-то там" единственная ассоциация которая у меня возникает - это картинка, где лист подорожника приложен к треснувшей ж/б плите.
Бывший работник МЧС 27 декабря 2016 г. 09:54 ну ок, пускай не МЧС, а местная администрация или стройнадзор.
Были за сутки до этого в магазине, в некоторых местах на лицо капали мелкие брызги или мелкий снег - видимо уже давали о себе знать "дыры" в кровле...
показательно, что работник бывший
не соблюдаются условия эксплуатации!!! я думаю еще не одно событие с этим ашаном произойдет! один пандус который ого-го какой, чего стоит, и самое главное для чего они его сделали, чтобы зимой на ледянке кататься бесплатно на корпоративе))) !?