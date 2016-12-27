Климатический мониторинг 2016 года показал, что в Алтайском крае было необычно раннее начало зимы с суровыми морозами в ноябре, информирует пресс-служба АлтГУ. В результате средняя температура первого зимнего месяца оказалась на 6,2°С ниже многолетней нормы. Так, в Барнауле 18 ноября температура воздуха опустилась до отметки -36,8°С. В то же время средняя температура воздуха декабря этого года за 24 дня превысила норму на 2,4°С.

Значительное количество осадков ноября, которые на 49% превысили среднемноголетнюю норму, и обильные осадки в декабре, также превысившие норму, но уже на 116%, сформировали в Алтайском крае снежный покров, превышающий привычную многолетнюю норму.

"Взволновал многих в этом году и выпавший в Сахаре снег, а также аномально высокие температуры воздуха в районе Северного полюса. Все это следует называть погодными аномалиями. А вот рассматривая вопрос об изменчивости климата, следует сравнивать средние многолетние величины температуры, количество осадков и другие параметры за 30-летний период", – пояснила доцент кафедры физической географии и геоинформационных систем географического факультета АлтГТУ, кандидат географических наук и известный климатолог Наталья Харламова.

Согласно Пятому Докладу межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), температура приземного воздуха за период с 1850 по 2012 год в целом по земному шару увеличилась на 0,85°С. 30-летний период с 1983 по 2012 год был самым теплым за 1400 лет.

При этом потепление климата в России идет опережающими темпами. С 1901 по 2000 год оно составило 0,9°С. Период после 1976 года характеризуется наиболее интенсивным потеплением, когда средняя температура воздуха повышается со скоростью 0,43°С за 10 лет, что более чем в 2,5 раза превышает общемировые темпы.

По мнению ведущих ученых, особенно актуальной задачей является оценка региональных изменений климата, поскольку темпы потепления заметно отличаются в различных районах Земли и наиболее значительны для высоких широт, а в пределах России – в Арктике, Якутии и Сибири, в том числе во внутриконтинентальных районах – в Хакасии, Тыве и на Алтае. Так, если в среднем по земному шару величина повышения температуры с 1901 по 2000 год составила 0,6°С, то в Барнауле за вековой период температура воздуха поднялась сразу на 1,8°С.

При этом значительные перепады температуры и атмосферного давления, повторяемости сильных ветров и метелей не только непосредственно сказываются на самочувствии людей, повышении травмоопасности, например, из-за гололедицы, но и затрудняют работу наземного и воздушного транспорта, коммунальных служб вследствие аварий на теплосетях, учащающейся уборки улиц и дорог.

"Да, климат испытывает изменения, вызванные, по мнению большинства ученых, прежде всего, антропогенной деятельностью человека: увеличилась концентрация углекислого газа от 280 до 402 ppm, возросло содержание и других парниковых газов. На климат также оказывают влияние и такие внешние факторы, как солнечная активность, взаимное положение крупных планет, течение Эль-Ниньо и другие. Человек поспособствовал изменению климата этого мира, и теперь остается только привыкать к подобным изменениям", – заключила Наталья Харламова.