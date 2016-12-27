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Следователи начали проверку в связи с обрушением в барнаульском "Ашане"

, ИА "Амител"
Правоохранителям предстоит установить причины случившегося

Фото: barneos22.ru

Проверку по факту обрушения кровли в барнаульском ТРЦ "Галактика" начало краевое управление Следственного комитета, сообщили порталу Amic.ru в пресс-службе ведомства.

Напомним, что инцидент в гипермаркете "Ашан", являющемся якорным арендатором ТРЦ, случился накануне вечером.

"Произошло обрушение части потолочных конструкций. Граждане были эвакуированы, никто из посетителей ТРЦ не пострадал", – указывают в региональном управлении СКР.

Следователям предстоит установить причины обрушения кровли, а также оценить действия лиц, допустивших нарушения правил безопасности при ведении строительных работ.

Отметим, что, согласно информации ГУ МЧС по Алтайскому краю, площадь повреждения в результате разрыва потолочных конструкций под тяжестью снега в "Ашане" составила 50 квадратных метров.


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Комментарии

27.12.2016 10:47
- гость -

Ашан строил Равшан.

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27.12.2016 10:57
- гость -

Ближе к весне пойдут заваливаться коробки, так называемые ТРЦ

0  0
27.12.2016 11:30
- гость -

Щас и начнет всплывать, что цены были завышены, а ремонт не соответствует ни стоимости ни качеству.

0  0
27.12.2016 11:55
- гость -

- гость - 27 декабря 2016 г. 10:47 Ашан строил Ракшан. Так точнее.

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