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Заглянуть за кулисы: рассказываем все о работе театральных цехов

, ИА "Амител", Мария Трубина
Кто такие декораторы и чем они занимаются? Посвящаем читателей в тайны театральной жизни

Фото: Алтайский краевой театр драмы

Театр – это всегда большая тайна, и лишь малая ее часть — то, что происходит на сцене — освещена софитами. Остальное же скрыто от глаз зрителей. Кто создает декорации и костюмы, за сколько часов начинают готовиться к спектаклю и что интересного хранят в своих гримерках артисты — эти и многие другие секреты теперь будут известны всем. К юбилею Алтайского краевого театра драмы имени Василия Шукшина, которому в 2016 году исполилось 95 лет, Amic.ru подготовил новый спецпроект, показывающий закулисную жизнь такой, какая она есть.

Немного истории

Драмтеатр в Барнауле появился в ноябре далекого 1921 года. В его труппу вошли лучшие представители творческих коллективов города, а выступления проходили на сцене Народного дома. В 1922-м театр драмы получил статус барнаульского городского. Но в 1954 году здесь произошел крупный пожар, из-за чего труппу, по воспоминаниям народного артиста РСФСР Дементия Паротикова, называли "актерами из погорелого театра". Здание реконструировали, драма продолжила свою работу на этом месте до 1972 года. После переехала в новое специально построенное здание, где были учтены все потребности театра. На этом месте она остается и ныне. А бывший Народный дом заняла филармония.Сегодня это старейший театр на Алтае, а труппу считают одной из крупнейших в Западной Сибири. Работают здесь 46 артистов – от недавних студентов до корифеев, среди которых есть заслуженные и народные артисты России.Чего театр добился за это время? Довольно многого: на счету три премии "Золотая маска", множество межрегиональных и краевых наград. Кроме того, сейчас здесь работают три сцены – основная, малая и экспериментальная, проходят различные читки, лекции об истории развития театра, творческие лаборатории, куда съезжаются лучшие молодые режиссеры со всей страны, и многое другое.

"Прелесть этого театра в том, что здесь могут выходить гениальные спектакли, появляться невероятно талантливые актеры и еще не забыта школа подлинного искусства. Ничего тут не выгадаешь, ничем не обогатишься, только читай, думай, работай и строй жизнь", — комментирует ведущий мастер сцены, народный артист России Георгий Обухов.

С чего все начинается?

Театр, как известно, начинается с вешалки, а вот театральная жизнь — с создания нового спектакля. Как это происходит: дирекция договаривается с режиссером, с которым хочет работать, и обсуждает, что можно поставить в новом сезоне. После того, как спектакль выбран, артисты приступают к репетициям, за дело берутся хореограф, музыкальный руководитель и художники по свету, декорациям и костюмам — в цехах начинает бурлить работа.

То, что скрыто

Настоящим минизаводом можно назвать декорационный цех. Здесь расписывают ткани, красят, работают по дереву и металлу.В театре ничего никогда не выбрасывают, так как сложно угадать, где это может потом пригодиться. Поэтому многие предметы со спектаклей можно встретить в цехах. Вот и у декораторов, как в музее, хранятся всевозможные бюсты, картины, карта России 1930 года, портрет Ленина и другие интересные мелочи.

Из того, что больше не используется в спектаклях, декораторы создают что-то "для себя". Так внутри цеха появился настоящий двухэтажный домик. Для работников это и личный кабинет, и столовая, и место отдыха.А развлекаются тут суровым способом — кидая топоры в мишень.Еще одна деталь, которая делает это место уникальным, – большой люк в потолке. Цех находится как раз под сценой — именно через него наверх поднимаются все тяжелые декорации, которые нельзя переносить по лестнице.

"Спектакли бывают разные по сложности работы. Например, на "За двумя зайцами" мы вручную расписывали шторы. Сейчас, правда, многое заменяют на видеопроекции, а раньше мы все делали сами, даже афиши к спектаклям рисовали и задники для спектаклей".В театре он работает с 1988 года и уверен: чтобы трудиться в этом месте, самое главное – хотеть этого", — рассказывает работник цеха Владимир Ануфриев.

 Другие секреты самого крупного театра Алтайского края вы можете узнать в нашем спецпроекте "За кулисами".

Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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