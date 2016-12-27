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Руководитель сменился в управлении Федеральной службы безопасности в Алтайском крае — на смену Андрею Муравьеву пришел полковник Юрий Мороз.
Как сообщили порталу Amic.ru в региональном управлении ФСБ, 27 декабря полковник Мороз был представлен личному составу.
Ранее указ о назначении подписал президент РФ Владимир Путин. Прежний руководитель управления, генерал-майор Андрей Муравьев, прослуживший в органах госбезопасности 34 года, вышел на пенсию.
Что касается нового руководителя УФСБ по Алтайскому краю, то он в последние три года был первым замом Муравьева. До этого занимал руководящие посты в органах безопасности Владимирской, Рязанской областей и Чечни.
Образование получил в Харьковском высшем военном авиационном училище летчиков.
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