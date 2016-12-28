Дорожные службы Барнаула ежедневно вывозят с улиц города тысячи тонн снега. Строгого отчета от управляющих компаний по уборке территорий требует глава администрации города Сергей Дугин. При этом не забываются и любимые места отдыха горожан. Так, ежедневно от снежных заносов очищается и новая лестница в Нагорный парк. Напомним, открыли ее в конце лета, и она сразу стала пользоваться популярностью у барнаульцев. Впрочем, некоторые из читателей Amic.ru тогда писали в комментариях: "Посмотрим, как эту красоту зимой чистить будут". Ну что ж, просили — показываем. Видео предоставлено администрацией Барнаула.
Комментарии
вижу пользу от лестницы - новые рабочие места дворников
это да
там от уборки еще сильнее скользит всё