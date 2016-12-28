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Голливудская актриса Керри Фишер, которая известна по роли принцессы Леи в киносаге "Звездные войны", скончалась в возрасте 60-ти лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Hollywood Reporter.

Издание, ссылаясь на представителя семьи Саймона Холса, отмечает, что смерть актрисы подвердила ее дочь Билли Лоерд. Уточняется, что Фишер не стало в 8:55 (19:55 по московскому времени).

Холс от имени дочери актрисы отметил, что Фишер "любил весь мир, и ее будет очень сильно не хватать. Вся наша семья благодарит вас за ваши молитвы".

Агенство добавляет, что ранее появилось информация о том, что актрису подключили к аппарату искусственного дыхания.

60-летняя актриса перенесла сердечный приступ борту самолета, леьевшего в Лос-Анджелес из Лондона. Фишер госпитализировали в критическом состоянии, как только самолет совершил посадку.

Позже ее брат Тодд Фишер рассказал, что актриса "вышла из критического состояния" и ее состояние стабилизировалось.