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Полиция в Рубцовске пресекла деятельность наркопритона и задержала его организатора, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

В ведомстве уточняют, что задержание 48-летнего злоумышленника проводилось в рамках спецоперации при участии бойцов СОБРа. Как оказалось, мужчина систематически предоставлял свою квартиру на улице Карла Маркса своим наркозависимым знакомым для употребления запрещенных веществ.

"В момент проведения операции в квартире сотрудниками полиции также обнаружены и задержаны трое посетителей, находящихся в состоянии наркотического опьянения. В отношении них составлены административные протоколы", – указывают в ГУ МВД.

Во время осмотра жилья правоохранители обнаружили использованные одноразовые шприцы и посуду, в которой изготавливали наркотические средства.

В отношении подозреваемого в организации притона возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы. Сейчас он определен под подписку о невыезде.